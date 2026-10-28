“Empezó con temblores”: así detectaron los dueños el envenenamiento de sus perritos en Parque España

Tras detectar casos de envenenamiento en el Parque España, cuatro perritos perdieron la vida y dos más siguen graves en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades investigan si alguien colocó veneno a propósito en pedazos de carne para matar al mayor número posible de perros, mientras los dueños cuentan que sus mascotas comenzaron a convulsionar poco después de pasear por la zona.

Habitantes relataron que sus perritos ingirieron el veneno a las 7:15 de la mañana y dos horas después empezaron los temblores. “En el caso de otras personas, sus perros ya estaban convulsionando casi inmediatamente”, narraron para Azteca Noticias.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recorrió la zona con policías y personal de la Brigada de Vigilancia Animal, pidiendo a las autoridades investigar a profundidad.