Esto se sabe de la canción inédita que Dolly Parton dejó en una cápsula del tiempo y será publicada hasta su centenario en 2046

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton dejó grabado un tema musical inédito titulado "My Place in History", resguardado bajo llave con la instrucción explícita de que no sea reproducido hasta el 19 de enero de 2046, fecha en la que se celebraría su centenario.

El tema fue compuesto y grabado en 2015, coincidiendo con la inauguración del complejo turístico Dollywood's DreamMore Resort en Pigeon Forge, Tennessee, Estados Unidos. La grabación se encuentra almacenada en una caja de madera de castaño que incluye un reproductor de CD para garantizar su lectura técnica en el futuro.

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"My Place in History" y su legado

En su libro autobiográfico de 2020, Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics, así como en diversas intervenciones televisivas, la artista habló sobre la impaciencia que le producía mantener la composición en secreto, revelando que en múltiples ocasiones sintió un gran deseo de desenterrar la grabación antes de tiempo.

A la par del proyecto de la cápsula del tiempo, Dolly Parton dejó asentadas disposiciones claras sobre la preservación de su obra y memoria musical:

La artista describió "My Place in History" como un mensaje dirigido a las futuras generaciones de escuchas.

En entrevistas previas, Dolly señaló que para sus servicios funerarios prefería la interpretación del himno tradicional de country-gospel "If We Never Meet Again", tema predilecto de su padre, por encima de su célebre éxito "I Will Always Love You".

La cantante dejó preparado el soporte tecnológico de reproducción dentro de la misma cápsula en Tennessee, previendo los cambios en los formatos de audio digital con el paso de las décadas.