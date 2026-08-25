¿Por qué Dolly Parton rechazó dos veces la Medalla Presidencial de la Libertad que le ofreció Trump?

La recién fallecida estrella de la música country, Dolly Parton, recibió en dos ocasiones la Medalla Presidencial de la Libertad durante la primera administración del presidente Donald Trump.

Pese a ser considerada una de las mayores distinciones civiles en Estados Unidos, la cantautora declinó la propuesta en dos ocasiones por circunstancias familiares y restricciones de viaje.

Global icon and humanitarian, Dolly Parton, known to the world as a beloved singer, songwriter, philanthropist, actress, playwright, and author died peacefully today in Nashville, Tennessee. She was 80 years old.



Dolly is preceded in death by her beloved husband of 59 years… pic.twitter.com/sBdu2Ssof9 — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Sus motivos personales para rechazarla la primera vez

La primera invitación por parte del gobierno estadounidense tuvo lugar durante la gestión de Donald Trump. En esa oportunidad, la artista no pudo aceptar el galardón debido al estado de salud de su esposo, Carl Dean.

Posteriormente, la administración estadounidense realizó un segundo intento para entregarle el reconocimiento. Sin embargo, la intérprete de éxitos como "Jolene" declinó nuevamente la invitación por las restricciones de viaje y preocupaciones a la mitad de la pandemia de COVID-19.

Se mantuvo políticamente neutral

El debate sobre la entrega de este reconocimiento a la artista se avivó cuando el expresidente Barack Obama señaló en una entrevista en el programa de Stephen Colbert que consideraba un error no haber concedido la medalla a Dolly Parton durante sus años de mandato. Barack Obama sugirió entonces contactar a la administración de Joe Biden para promover la entrega del galardón.

Respecto a la posibilidad de recibir la distinción por parte de Joe Biden, la cantante no estaba muy de acuerdo. Dolly Parton indicó que aceptar la medalla tras haberla rechazado dos veces anteriormente podría ser interpretado como un gesto político o partidista. La artista ha mantenido a lo largo de su carrera una postura alejada de la política partidaria, argumentando además que no realiza su labor musical o filantrópica con el propósito de obtener premios.

The most successful female country artist of all time.



Rest well, Dolly Parton. ❤️ pic.twitter.com/xhjT4k1aAb — Rolling Stone (@RollingStone) August 25, 2026

Dolly tuvo un gran impacto social

Más allá de su trayectoria musical, Dolly Parton es reconocida por su trabajo filantrópico a través de organizaciones como The Dollywood Foundation, enfocada en la alfabetización de la niñez en el condado de Sevier, Tennessee.

A nivel internacional, su figura destacó nuevamente tras realizar una donación de un millón de dólares al centro médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, fondos que apoyaron las investigaciones iniciales para el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 elaborada por Moderna.