Estrellita ‘M’ suma segunda vinculación a proceso; ahora por violencia familiar equiparada en Ciudad Madero

Estrellita "M" suma una segunda vinculación a proceso en Ciudad Madero, ahora por el delito de Violencia Familiar Equiparada en agravio de quien al momento de los hechos era adolescente; un juez de Control determinó que el proceso continúe y le impuso prisión preventiva justificada.

La nueva resolución corresponde a una investigación por presuntos actos de violencia ocurridos dentro de una institución educativa privada; además de mantener la medida cautelar, el juez estableció cuatro meses para la investigación complementaria, por lo que la Fiscalía de Tamaulipas continuará con las diligencias del caso.

La investigación comenzó por hechos ocurridos dentro de una escuela

La causa penal tiene como origen una denuncia relacionada con actos que, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género , habrían ocurrido de manera reiterada.

La Fiscalía había informado que los hechos se registraron entre octubre de 2024 y julio de 2026, dentro de una institución educativa privada ubicada en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Según la investigación ministerial, Estrellita "M" habría aprovechado su posición de jerarquía, autoridad y custodia para ejercer presuntamente violencia física y psicológica contra la adolescente.

A partir de esa investigación, elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron una orden de aprehensión contra la imputada, quien posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica.

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#FGJT_Informa La Vinculación a Proceso de Estrellita “M” por Violencia Familiar Equiparada, en agravio de una adolescente, en #CiudadMadero. El Juez de Control impuso prisión preventiva justificada y concedió cuatro meses para la investigación complementaria. #Tamaulipas pic.twitter.com/2HmFq3BHuu — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) September 3, 2026

Estrellita “M” ya enfrentaba un proceso por el caso Dafne

Esta es la segunda vinculación a proceso que enfrenta Estrellita “M”. La primera está relacionada con el caso de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que murió el pasado 16 de julio dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

El 30 de julio, Estrellita “N” y el director de la academia, Jorge Luis “N”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de la menor; además, Danna Yanina “N” permanece detenida dentro de la investigación por estos hechos.

La muerte de Dafne abrió una investigación por feminicidio

Dafne había llegado a la academia para participar en un campamento de verano y permaneció ahí durante cuatro días, su madre recibió posteriormente la noticia de que la adolescente había muerto después de colapsar en un baño.

Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo después de que aparecieran elementos como un video en el que Dafne mostraba lesiones en el rostro. La necropsia oficial estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, mientras la carpeta fue abierta bajo el delito de feminicidio.

¿Qué ocurrió con Dafne Zapata?

La nueva acusación llega mientras continúa el proceso relacionado con Dafne Zapata, quien murió el 16 de julio dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz, después de permanecer cuatro días en un campamento de verano.

Por ese caso, Estrellita “N” y el director del plantel, Jorge Luis “N”, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio.

La muerte de la adolescente comenzó a ser investigada luego de que su madre recibiera la noticia de que Dafne había colapsado en un baño; sin embargo, posteriormente surgieron elementos que modificaron el rumbo de las indagatorias, entre ellos un video en el que se observaban lesiones en el rostro de la menor.

La necropsia oficial estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión y la investigación fue abierta bajo el delito de feminicidio; la familia, por su parte, pidió realizar una necropsia particular para comparar los resultados periciales.

El proceso contra Estrellita “M” continúa

Con esta nueva resolución, la investigación por Violencia Familiar Equiparada seguirá su propio curso; la Fiscalía tendrá cuatro meses para continuar reuniendo elementos dentro de la carpeta, mientras Estrellita “M” permanece bajo prisión preventiva justificada.

La vinculación a proceso no equivale a una sentencia; significa que, de acuerdo con la resolución judicial, existen elementos suficientes para que el procedimiento penal continúe mientras avanzan las investigaciones.