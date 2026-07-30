Encuentran pruebas suficientes: Se quedan en la cárcel Estrellita “N” y Jorge “N” por feminicidio de Dafne

La tarde de este jueves 30 de julio se dictó vinculación a proceso a Estrellita “N” y al director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis “N”, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata.

La menor murió el pasado 16 de julio dentro de las instalaciones de la academia, luego de pasar cuatro días en un campamento de verano. Lugar donde supuestamente sufrió una serie de abusos que la llevaron a su muerte.

Actualmente, solo tres personas permanecen detenidas, luego de que las autoridades encontraran pruebas que las relacionan con el feminicidio. Se trata de Danna Yanina “N” y Estrellita “N”, señaladas como autoras materiales del crimen, así como de Jorge Luis “N”, quien enfrenta cargos de omisión.

La habrían torturado: Lo que se sabe de la muerte de Dafne

Dafne, de 13 años, permaneció solo cuatro días en el campamento, cuando su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada en la que le informaron que la menor había muerto tras colapsar en el baño.

Pero las inconsistencias en el caso y un video en el que se observa a la adolescente con golpes en el rostro dieron pie a una amplia investigación que derivó en el cierre de todas las escuelas militarizadas en el país.

A ello se sumó el acta de defunción, la cual confirmó que la muerte de Dafne no fue un accidente, sino que se trató de un homicidio, donde se establece que la pequeña falleció por asfixia por sumersión.

Durante la audiencia de vinculación de Danna Yanina, se reveló que la adolescente sufrió tortura, golpes e incluso la dejaron sin comer, reveló Alejandra Quintos.

"No ando en modo reina" el último video que grabó Dafne antes de morir

El caso de Dafne sacudió a todo el país luego de que se diera a conocer un último video en el que la adolescente aparece con aparentes golpes en el rostro, antes de morir.

De acuerdo con el testimonio de la madre, fue el personal de la Academia Militarizada el que la contactó para informarle que Dafne supuestamente se había caído “de frente”. En el video se puede escuchar: “Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien; porque no ando en modo reina”.

Al observar sin sonido el último video de Dafne con vida en el campamento militarizado en Ciudad Madero, su lenguaje corporal deja entrever el difícil momento que enfrentaba. pic.twitter.com/i6c0qRolkx — Dora Alicia de la Cruz (@DoraAliciadeC) July 28, 2026

Tras darse a conocer la noticia, diversos exalumnos comenzaron a denunciar los presuntos abusos que, aseguran, se cometían al interior de la academia.

Relataron que existían castigos físicos como el de encerrarlos en una “perrera”. Señalaron que Estrellita "N" les arrojaba agua fría, los obligaba a permanecer durante horas sin comer y los obligaba a hacer ejercicio durante la madrugada como parte de los castigos.

Aunque las investigaciones continúan, el padre de Dafne Zapata aseguró que se buscará la pena máxima por feminicidio para todos los implicados.