Estudiar una carrera, cursar una maestría o terminar un doctorado en Estados Unidos podría haberse convertido en una carrera contra el calendario para miles de extranjeros.

Una propuesta del gobierno de Donald Trump buscaba establecer un máximo de cuatro años de permanencia para quienes ingresaran al país con una visa de estudiante F-1, incluso si necesitaban más tiempo para completar su formación académica.

La iniciativa también contemplaba restricciones para periodistas extranjeros: sus estancias quedarían reducidas a 240 días y, en el caso de los comunicadores chinos, a solamente 90 días. Sin embargo, el plan recibió un freno judicial antes de su entrada en vigor.

¿Qué restricciones buscaba imponer Trump a las visas de estudiantes y periodistas?

La propuesta del gobierno de Donald Trump buscaba terminar con el esquema que permitía a estudiantes internacionales permanecer en Estados Unidos durante el tiempo necesario para completar sus programas académicos y establecer periodos máximos de estancia para extranjeros con visas de estudiante y periodista.

El cambio más relevante para los estudiantes era la imposición de un límite general de cuatro años para quienes ingresaran con una visa F-1. Al alcanzar ese plazo, tendrían que solicitar una extensión para continuar legalmente en el país.

Para los periodistas extranjeros, la propuesta establecía un máximo de 240 días, equivalentes a unos ocho meses. Aunque podrían solicitar prórrogas por periodos similares.

¿Cuál era el límite de permanencia para estudiantes con visa F-1?

Antes de la propuesta de Trump, los estudiantes internacionales con visa F-1 podían permanecer en Estados Unidos durante el tiempo que duraran sus estudios, sin estar sujetos a un límite general de cuatro años.

Esta condición era particularmente importante para quienes cursaban programas que requieren más tiempo para concluir, como los doctorados, o para aquellos que buscaban obtener títulos conjuntos o modificar su especialidad académica durante su formación.

¿Cuánto tiempo pueden permanecer ahora los estudiantes con visa en Estados Unidos?

Por ahora, los estudiantes internacionales pueden continuar bajo el esquema anterior: permanecer en Estados Unidos durante el tiempo que requieran sus estudios, en lugar de estar sujetos al límite de cuatro años que proponía la administración Trump.

Esto significa que la restricción no comenzó a aplicarse en septiembre de 2026, como contemplaba inicialmente el gobierno estadounidense.

La suspensión judicial evita, al menos temporalmente, que los estudiantes tengan que solicitar extensiones por alcanzar ese límite general, una situación que habría afectado especialmente a quienes cursan programas académicos de larga duración.