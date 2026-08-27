Notas
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¿Te van a cancelar la cita de visa americana? Esto debes saber si estás en México luego del aviso de EU
El anuncio cayó como balde de agua fría entre viajeros, pero antes de preocuparte por tu cita hay un detalle sobre la vis americana que debes conocer.
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¿Entró a la lista de políticos morenistas? Senadora Ana Lilia Rivera responde si le quitaron la visa americana
Una versión colocó a la legisladora de Tlaxcala en el radar por una supuesta decisión de Washington. Ella reaccionó y calificó la información como falsa.
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¡Ojo! Estas son los tipos de visa americana que quedan suspendidas temporalmente
Estados Unidos pausó temporalmente las citas para quienes buscan establecerse de forma permanente, ¿cuáles no tendrá cambios durante estos días?
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EU suspende temporalmente citas para visas a nivel mundial
El gobierno de Estados Unidos pausó las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados debido a una capacitación global de personal consular.
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Trump propone que estas visas requieran una cuota de 103 mil dólares
El gobierno de Donald Trump propuso una cuota de 103,265 dólares para procesar visas H-1B de trabajadores calificados tras un revés en cortes federales.
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¿Giro en Morena? Higinio Martínez habla de Andy López y pide que la justicia intervenga
La visa americana que le quitaron al hijo de AMLO, Andy López Beltrán, continua en la mesa, recientemente exigieron que el tema llegue a la justicia.