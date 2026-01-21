EU intercepta séptimo petrolero vinculado a Venezuela; se intensifica campaña marítima en el Caribe

El Comando Sur de EU , capturó este martes el buque petrolero Motor Vessel Sagitta en aguas del Caribe, en una operación que forma parte de la campaña para hacer cumplir una cuarentena de embarcaciones sancionadas vinculadas al comercio de petróleo con Venezuela .

La detención del Sagitta se realizó "sin incidentes", según un comunicado divulgado por el mando militar, que detalló que la embarcación estaba operando en desafío a la cuarentena establecida por el gobierno estadounidense. Hasta ahora, este es el séptimo buque intervenido como parte de esta estrategia, que se ha intensificado desde finales de 2025.

La acción se enmarca en los esfuerzos de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por ejercer control sobre las salidas de crudo venezolano y sancionar a embarcaciones que desafían las medidas impuestas contra el país sudamericano.

¿Qué se sabe del MV Sagitta?

El Motor Vessel (MV) Sagitta es un petrolero con bandera de Liberia y está gestionado por una compañía con sede en Hong Kong, de acuerdo con la información de AP. La embarcación había sido monitoreada previamente en aguas alejadas del Caribe, incluso en el Mar Báltico, antes de entrar en la zona donde fue interceptada por fuerzas estadounidenses.

El Comando Sur de Estados Unidos señaló que la captura demuestra que la cuarentena contra buques sancionados que transportan petróleo venezolano se está aplicando efectivamente en la región, y que sólo las exportaciones de crudo consideradas "coordinadas y legales" podrán transitar.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

¿Qué es la cuarentena de buques y por qué se hace?

La medida de EU para detener buques vinculados al comercio petrolero con Venezuela se formalizó como un tipo de bloqueo naval en el Caribe, que busca impedir el movimiento de crudo de embarcaciones que violan las sanciones impuestas por Washington, según reportes previos de Reuters y AP.

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos ha interceptado múltiples buques cercanos a Venezuela , incluido uno que navegaba con bandera rusa, en lo que las autoridades describen como parte de una amplia estrategia de presión sobre los flujos de petróleo venezolano.

La operación "Southern Spear" y el despliegue en el Caribe

Estas capturas forman parte de una operación militar más amplia denominada "Southern Spear", desplegada por el Comando Sur junto con la Guardia Costera , el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos , que busca combatir actividades marítimas ilícitas en el hemisferio occidental, incluyendo la evasión de sanciones y el cruce de mercancías no autorizadas.

Hasta ahora, esta campaña ha resultado en la interceptación de siete tanques que supuestamente desafiaban la cuarentena, en una acción que ha incrementado la presencia militar estadounidense en el Caribe en las últimas semanas.

Operativos previos del Comando Sur en la región

Operaciones previas llevadas a cabo por el Comando Sur y otras unidades militares estadounidenses han incluido la captura de tanqueros como el Verónica este mes, que fue abordado por fuerzas en el Caribe luego de ser rastreado por datos marítimos en años anteriores, y otros buques interceptados en el Atlántico y el Caribe como parte de la misma campaña.