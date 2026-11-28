Una serie de documentos y grabaciones que permanecieron bajo resguardo de agencias estadounidenses salieron a la luz, ofreciendo nuevos detalles sobre las investigaciones y avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

El material, desclasificado por el Pentágono y la CIA, incluye tres videos militares captados en Oriente Medio, así como registros de radar que detectaron movimientos a velocidades estimadas de más de 2,500 km/h sobre territorio estadounidense.

¿Qué archivos OVNI desclasificó el Pentágono?

En total, la publicación contempla 40 documentos y tres videos que reúnen reportes de distintas épocas.

Los registros más antiguos se remontan a 1952, cuando la CIA emitió advertencias relacionadas con un supuesto “pájaro volador”, mientras que los más recientes corresponden a imágenes infrarrojas obtenidas por personal militar en 2026.

The Pentagon just released 40 declassified UFO files and three never-before-seen military videos, and the details are staggering.https://t.co/Eq5JxI2O65 pic.twitter.com/ra7HS9dSSq — Fox News US (@FoxUSNews) November 28, 2026

Entre los archivos también figura un documento de 494 páginas elaborado por Bigelow Aerospace, contratista del sector de defensa, que contiene información sobre los avances de un programa del Pentágono dedicado al estudio de ovnis, cuyo financiamiento ascendió a 22 millones de dólares.

Las grabaciones de OVNIS en Medio Oriente

Las grabaciones realizadas en Medio Oriente fueron obtenidos en 2020, 2023 y 2026 mediante dispositivos de visión nocturna y cámaras térmicas, antes de ser remitidos por el Comando Central de Estados Unidos a la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), organismo del Pentágono.

El registro más antiguo de esta serie dura 20 segundos y muestra un objeto que aparece por el extremo derecho de la pantalla y avanza hacia el lado contrario.

En otro video, de 13 segundos y fechado en 2023, el equipo sigue una figura identificada por el Pentágono como un “área de contraste”.

La tercera grabación, corresponde a 2026 y con una duración de 54 segundos, muestra varios objetos desplazándose de derecha a izquierda.

Los archivos también contienen información sobre una serie de detecciones de radar ocurridas en 2023, cuando aparecieron 8 señales sobre el oeste de Estados Unidos y recorrieron una distancia de 62 kilómetros en apenas 84 segundos, cifra que supera más de dos veces la velocidad del sonido.