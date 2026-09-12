VIDEO: ¿Es un OVNI? Captan extrañas luces en el cielo de la CDMX

Usuarios de redes sociales captaron dos extrañas luces en el cielo que se podían ver desde distintos puntos de la CDMX, por lo que se iniciaron todo tipo de teorías de conspiración.

Como es una costumbre con este tipo de fenómenos lumínicos, muchos pensaron que se podría tratar de un OVNI, pero la explicación es mucho más sencilla y no viene de fuera del planeta.

Así se veían las luces en el cielo de la CDMX

Es común que en redes sociales se compartan fotografías falsas de este tipo de avistamientos, con la intención de generar pánico en la población o simplemente como una broma.

Sin embargo, en esta ocasión las imágenes captadas la noche del viernes 11 de septiembre son totalmente reales, pues fueron varias personas las que captaron las dos luces en el cielo de la CDMX.

Metro San Joaquin pic.twitter.com/mqEN25fmBi — Miguel Perez Aguilar (@MiguelPerezAgu6) September 12, 2026

En las evidencias se puede ver que las luces no se mueven, desatando aún más la intriga de los capitalinos, pero para mala fortuna de todos los conspiranoicos, todo tiene una explicación que tiene que ver con el 11S.

¿Por qué se vieron dos luces en el cielo?

A pesar de que muchos usuarios de redes sociales pensaron que las luces en el cielo de la CDMX se trataba de algún avistamiento extraterrestre o algo por el estilo, la explicación tiene que ver con nuestro planeta.

Como todos sabemos, el viernes 11 de septiembre se cumplieron 25 años de los atentados terroristas en Estados Unidos, contra el World Trade Center y el Pentágono.

Las luces vienen de la embajada es USA

Es por lo del 9/11 pic.twitter.com/8jle1JyDQI — Adrian Márquez (@marquez_ad01) September 12, 2026

Y para homenajear a las personas que perdieron la vida aquella mañana en Nueva York, la Embajada de Estados Unidos en México desplegó dos luces, haciendo referencia a las Torres Gemelas.

De hecho, en otras imágenes y videos se puede observar que, efectivamente, los destellos salen del consulado estadounidense, ubicado en la zona de Polanco, en la capital del país.

