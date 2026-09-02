VIDEO: “Vamos a ganar una fortuna"; EU firma acuerdo para controlar el petróleo de Venezuela
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aterrizó en Venezuela para sellar acuerdos de petróleo históricos.
Venezuela y Estados Unidos firmaron nuevos acuerdos petroleros con la presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas. Washington los presenta como el mayor acuerdo energético de su historia, con el objetivo de recuperar y aumentar la producción venezolana hasta superar el millón y medio de barriles diarios, reactivando una industria deteriorada por décadas de mala gestión.