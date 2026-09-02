“No están preparados": Trump descarta elecciones en Venezuela y Delcy Rodríguez lo respalda

Donald Trump aseguró que en Venezuela todavía no existen las condiciones para llevar a cabo las elecciones, mientras que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, respaldó su mensaje.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen después de que su administración concretara un acuerdo relacionado a la explotación de petróleo venezolano.

Trump asegura que no hay condiciones para elecciones en Venezuela

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos mencionó que Venezuela aún no está preparada para unas elecciones tras la dictadura de Nicolás Maduro.

"No creo que estén preparados todavía. Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados", aseguró.

🇺🇸🇻🇪 Donald Trump, sobre las elecciones en Venezuela: “No están listos todavía”.



“Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno. Delcy, como sabes, está haciendo un muy buen trabajo y es muy respetada”. pic.twitter.com/agXxJIzJ5K — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 2, 2026

"No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada", dijo Delcy Rodríguez en un evento con Chris Wright, secretario de Energía estadounidense.

Negociaciones de Estados Unidos y Venezuela

Representantes del gobierno de Delcy Rodríguez y miembros de la oposición participan en una mesa de diálogo respaldada por Estados Unidos, en la que se prevé abordar se encuentra la renovación del Consejo Nacional Electoral, considerado un paso necesario para avanzar hacia una eventual elección.

La dirigente opositora Dinorah Figuera ha señalado que la renovación del organismo electoral forma parte de los temas que serán discutidos durante las negociaciones entre ambas partes.

#AlMomento | La Presidenta encargada de #Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de EU, Chris Wright, encabezaron la firma de un acuerdo histórico de petróleo entre ambos países.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/yjCUmQeGMJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Luego de la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump fortaleció su relación con la administración encabezada por Delcy Rodríguez y restableció los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Además, la Casa Blanca impulsó un acuerdo para la explotación de recursos petroleros venezolanos, mediante el cual Estados Unidos tendrá control sobre 17 yacimientos que concentran aproximadamente una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, cerca de 65 mil millones de barriles de petróleo.

