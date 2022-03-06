EU: precio de la gasolina se dispara por conflicto en Ucrania

Los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron un 11% en la última semana, hasta alcanzar su máximo desde 2008. Esto ocurre debido a las sanciones mundiales reducen la capacidad de Rusia para exportar crudo tras su invasión a Ucrania, según informó la Asociación Americana de Automóviles (AAA).

La AAA dijo que el precio medio de la gasolina regular en Estados Unidos alcanzó los 4,009 dólares ($83.89 pesos mexicanos) por galón el domingo, un 11% más que los 3,604 dólares ($75.41 pesos) de hace una semana y un 45% más que los 2,760 dólares ($57.75 pesos) de hace un año.

Según indicó la asociación, se trata del promedio más elevado de la gasolina normal desde julio de 2008, cuando los futuros del petróleo estadounidense se dispararon hasta un récord de 147,27 dólares por barril.

La gasolina más cara del país está en California, a 5,288 dólares el galón, seguida de Hawái (4,695 dólares), Nevada (4,526 dólares) y Oregón (4,466 dólares), según la AAA.

El proveedor de gasolina, GasBuddy, dijo que el precio medio en Estados Unidos se disparó casi 41 centavos por galón, superando los 4 dólares por primera vez en casi 14 años, y situándose sólo 10 centavos por debajo del récord histórico de 4,103 dólares por galón.

The national average for gasoline in the US topping $4/gallon today. The highest price since July 2008 and about 11 cents away from a new all-time high. This country will see new records for gas and diesel in a day or two. pic.twitter.com/22zbPioZOT — Dagen McDowell (@dagenmcdowell) March 6, 2022

Según GasBuddy, esta subida semanal es la segunda mayor de la historia, tras el aumento de 49 céntimos por galón en la semana del 3 de septiembre de 2005, luego del paso del huracán Katrina por la costa del Golfo de Estados Unidos.

Las existencias totales de gasolina en el país disminuyeron en casi 500,000 barriles, hasta los 246 millones de barriles, durante la semana terminada el 25 de febrero, mientras que la demanda de gasolina aumentó de 8,66 millones de barriles por día (bpd) a 8,74 millones de bpd, según los últimos datos semanales de la Administración de Información de Energía (EIA).

"El aumento de la demanda, junto con la reducción de la oferta total, está contribuyendo a la subida de precios, pero el alza del precios del crudo sigue desempeñando un papel principal en la subida de precios", dijo la AAA en un comunicado, añadiendo que "los precios de los surtidores probablemente continuarán escalandoi a medida que los precios del crudo aumenten".

Los futuros del petróleo estadounidense ganaron un 26% la semana pasada, a 115,68 dólares, su cierre más alto desde septiembre de 2008.