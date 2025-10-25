¡A los 80 años! El presidente de Brasil buscará reelección en 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha confirmado su intención de reelección y presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2026, es decir buscará por cuarta ocasión ser el titular del Ejecutivo de su país.

El actual mandato de Lula, que comenzó el 1 de enero de 2023, termina a finales de 2026.

La decisión de buscar la reelección ha causado controversia, pues el mandatario cumple 80 años el próximo 27 de octubre.

🇧🇷 VAI LANÇAR O DELUXE: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva CONFIRMA que será candidato a reeleição em 2026. pic.twitter.com/7gygU9Du9h — BCharts (@bchartsnet) October 23, 2025

El factor edad

Lula da Silva, nacido el 27 de octubre de 1945, estará a punto de cumplir 81 años cuando se celebren las elecciones de 2026 que comienzan el 4 de octubre y terminan el 25 de este mismo mes.

Si ganara y completara el mandato 2027-2030, Lula tendría 85 años al dejar la presidencia.

El mandatario ha abordado públicamente el tema de su edad, afirmando que sigue “lleno de energía” y que tiene la “misma energía que tenía a los 30 años”, condicionando su candidatura a su buen estado de salud.

🇧🇷 Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, who turns 80 next week, confirmed Thursday he will run for a fourth term in office in 2026 elections.

➡️ https://t.co/2tXcLvOT9c pic.twitter.com/sXqKgjq6lK — AFP News Agency (@AFP) October 23, 2025

¿Qué opinan en Brasil sobre su reelección?

Una encuesta de Genial/Quaest de diciembre de 2024 mostró que el 52% de los entrevistados creía que Lula no debería presentarse a la reelección en 2026. Esta es la fuente que respalda el dato del 50% de descontento o deseo de renovación.

Las mismas encuestas de Genial/Quaest de finales de 2024 e inicios de 2025 indicaban consistentemente que, en un escenario de segunda vuelta, Lula vencería a posibles rivales de la derecha, incluyendo a Jair Bolsonaro y Tarcísio de Freitas, lo que confirma que, a pesar de la oposición a su reelección, seguía siendo el favorito electoral.

“I’m prepared to run in other elections and try to make the relationship between Indonesia and Brazil a partnership.”



Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva says he’s ready to run again. At nearly 80, Lula announced his plan to contest the 2026 elections while visiting… pic.twitter.com/zZgPohF1Pb — Global South World (@g_s_world) October 24, 2025

Debate por la edad en funcionarios públicos

Existe un debate implícito y explícito sobre si un político de más de 80 años debería buscar la reelección.

Alrededor del mundo ha habido figuras fuertemente criticadas por ejercer un rol político a una edad avanzada.

Algunos de estos casos son el del mismo Donald Trump (79 años, actual presidente EU), Joe Biden (81 años, presidente de EU durante 2021-2025), Sergio Mattarela (84 años, presidente de italia), Paul Biya (92 años, presidente de Camerún), entre otros.

🇧🇷‼️ | ÚLTIMA HORA — El socialista Luiz Inácio Lula da Silva, confirma que buscará un cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2026. pic.twitter.com/wo09jp273V — UHN Plus (@UHN_Plus) October 23, 2025

Posible cuarto mandato

Lula ha sido elegido tres veces como Presidente de la República Federativa de Brasil. Sus mandatos se dividen en dos periodos consecutivos iniciales y un tercer mandato que está cumpliendo actualmente.

Fue elegido por primera vez en las elecciones de 2002, y posteriormente fue reelegido para un segundo mandato consecutivo. Este permaneció del 2003 al 2010.

Tras un largo paréntesis en la política activa, Lula regresó para competir y ganar las elecciones de 2022. Este mandato comenzó en 2023 y termina en 2026.