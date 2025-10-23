VIDEOS: ¡Atrapados como ratas! Sujetos tratan de robar a mujer en camioneta y ella los atropella en Brasil

La noche del martes 21 de octubre de 2025, en Río de Janeiro, Brasil, una mujer logró evitar un robo gracias a una reacción inmediata que dejó a dos delincuentes gravemente heridos.

Algunos videos muestran el momento exacto en que la conductora, al ser atacada por tres hombres en dos motocicletas, acelera la camioneta blindada en la que viajaba y chocó y arrolló uno de los vehículos, con lo que los ocupantes terminaron en el suelo.

Reacción Viral: El momento exacto en que la conductora arrolló a los asaltantes en Río de janeiro

El impacto fue tan fuerte que ambos ladrones quedaron atrapados entre la defensa de la camioneta y una reja de una jardinera con flores en la banqueta de la calle Lopes Quintas. La rápida intervención de los bomberos fue clave para rescatarlos: utilizaron un gato hidráulico para levantar el vehículo y liberar a los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital municipal para atender sus lesiones.

Ambos fueron atendidos, dados de alta y llevados directamente a la comisaría. Allí, Thiago Félix Vieira da Silva, de 25 años, y Tiago Gabriel de Brito Oliveira, de 18, permanecieron en silencio durante los trámites. Las investigaciones indican que ambos son originarios de la comunidad de Mangueira, en la Zona Norte de Río, y operaban en la Zona Sur con un patrón claro: atacar a mujeres y personas mayores.

Que lindo o que acaba de acontecer no jardim botânico no RJ. pic.twitter.com/kh2qIfTPpb — RIO 40 GRAUS ⚙️ 🇧🇷 (@rionow021) October 22, 2025

Dos detenidos con historial delictivo: El patrón de ataque a mujeres y mayores en Brasil

Según la delegada Daniela Terra, jefa de la Comisaría 15, los detenidos ya tenían historial delictivo. En particular, el joven de 18 años contaba con tres antecedentes: por homicidio, portación ilegal de arma de fuego y resistencia a la autoridad. Esta información refuerza las sospechas de que se trata de un grupo organizado dedicado a asaltos violentos en zonas residenciales.

La motocicleta volcada fue inspeccionada y las autoridades descubrieron que su placa había sido alterada, lo que confirma su uso en actividades ilícitas. El vehículo quedó decomisado por las autoridades como parte de la investigación.

Novas imagens mostram quando motorista reage a assalto e derruba moto de bandidos em canteiro no Jardim Botânico https://t.co/OebtcGkHpf #g1 pic.twitter.com/Gexe9Ouw2d — g1 (@g1) October 22, 2025

Cazando al tercer sospechoso: Operativos policiales tras la fuga del cómplice

A pesar de la respuesta de la víctima, un tercer delincuente logró escapar. Iba solo en la segunda motocicleta y huyó del lugar inmediatamente después del choque. La policía ya inició operativos para localizarlo, con base en las imágenes de cámaras de vigilancia y testimonios recabados en la zona.

La víctima declaró a los agentes que los tres hombres se acercaron a su auto con intenciones claras de robo. Uno de ellos, que iba en la parte trasera de la motocicleta, golpeó la ventanilla con una pistola como señal del atraco. Fue en ese instante cuando ella decidió acelerar y arrollar al vehículo, para evitar que la despojaran de sus pertenencias.

