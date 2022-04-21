EU acusa formalmente a Juan Orlando Hernández por narcotráfico

Estados Unidos (EU) acusó formalmente este jueves al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por su presunta participación en una conspiración de importación de droga y armas de manera ilegal.

Las autoridades de EU acusaron a Juan Orlando Hernández de recibir millones de dólares provenientes de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, como el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán.

Los fiscales de Manhattan detallaron que el dinero recabado de las asociaciones delictivas fue utilizado por el ex presidente de Honduras para enriquecerse y financiar sus campañas políticas.

A cambio, Juan Orlando Hernández y otros funcionarios de Honduras protegieron a los narcotraficantes de investigaciones y arrestos, además les dieron acceso a información policial militar y evitaron su extradición a EU.

|Reuters

"La acusación formal alega que Hernández abusó de sus posiciones en el gobierno de Honduras para asociarse con algunos de los narcotraficantes más grandes y violentos del mundo para traficar cientos de miles de kilogramos de cocaína a través de Honduras para su distribución en los Estados Unidos", indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación contra Juan Orlando Hernández se presentó el 27 de enero, el día que el ex presidente de Honduras fue reemplazado por la actual mandataria, Xiomara Castro.

Extradición de Juan Orlando Hernández a EU

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández donde enfrentará cargos de corrupción y narcotráfico, un delito que en la nación norteamericana alcanza penas de hasta cadena perpetua.

El ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, informó que este jueves se realiza la extradición del ex presidente para cumplir con el acuerdo con EU y seguir la norma jurídica emanada por la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.

En un video se puede ver al ex presidente Juan Orlando Hernández salir de la cárcel en Honduras para abordar un helicóptero y ser trasladado a EU, donde se realizará un juicio en su contra.