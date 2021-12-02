Presidente de Honduras reconoce triunfo de Xiomara Castro

Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, reconoció públicamente la victoria de la candidata de izquierda, Xiomara Castro, tras unas elecciones presidenciales polémicas; a lo que añadió que la transición de poder será pacífica.

Espero que el ambiente de paz que hoy gobierna el país, nos acompañe también en la época navideña que ya abrazamos con tanta ilusión.

A través de un mensaje a nivel nacional, el actual mandatario dijo que la elección presidencial del pasado 29 de noviembre, en la que la candidata Xiomara Castro aventajó a sus rivales fue legítima y por lo tanto, Honduras tiene una nueva Presidenta.

Los resultados reflejan que la señora, Xiomara Castro, ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral inició el análisis de las actas no escaneadas por las Juntas Receptoras de Votos, a pesar de que la ventaja que muestra la candidata a la fecha, ya la hace vencedora.

Luego de esta declaración por parte del actual jefe de Estado, Honduras está a un paso de tener a su primera presidenta en la historia.

|Instagram: @xiomaracastroz

Xiomara Castro arrasa en el proceso electoral de Honduras

A un día de que las votaciones cerraron, los conteos rápidos arrojaban una ventaja del 53.51% de Xiomara Castro sobre sus competidores.

A pesar de eso, no había sido declarada como vencedora oficial, lo que molestó a la población de Honduras, pues se temía un fraude electoral como el que la nación centroamericana vivió en el 2017.

Cabe aclarar que estas elecciones fueron observadas por organismos extranjeros por primera vez en su historia para asegurar la legitimidad de los resultados.

Así fue la campaña de Xiomara Castro por la presidencia de Honduras

Durante su campaña, Xiomara Castro compitió contra otros 14 candidatos, uno de ellos el actual presidente de Honduras, el cual lleva siete años en el poder.

Dentro de sus promesas, la candidata aseguró que enfrentaría mejor la emergencia sanitaria de Covid-19 en Honduras, además de que trabajaría para frenar la crisis migratoria que ha llevado a miles de hondureños a viajar en caravanas a través de México con el fin de llegar a Estados Unidos.

Por otra parte, Xiomara Castro se enfrentó a muchas críticas por ser la esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue destituido por un golpe de Estado en el 2009.