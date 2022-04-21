El ex presidente de Honduras es extraditado a Estados Unidos

El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es extraditado a Estados Unidos donde enfrentará cargos de corrupción y narcotráfico, un delito que en la nación norteamericana alcanza penas de hasta cadena perpetua.

El ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, informó que este jueves se realiza la extradición del ex presidente para cumplir con el acuerdo con Estados Unidos y seguir la norma jurídica emanada por la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano.

En un video se puede ver al ex presidente Juan Orlando Hernández salir de la cárcel en Honduras para abordar un helicóptero y ser trasladado a Estados Unidos, donde se realizará un juicio en su contra.

A sus 53 años, Juan Orlando Hernández ya muestra su cabello teñido de blanco.#ExtradicionJOH pic.twitter.com/NOeRWsvblX — Kenia Chinchilla (@KeniaChinchill_) April 21, 2022

El ex mandatario hondureño salió de la cárcel escoltado por una decena de policías que lo llevaron hasta el aeropuerto de Tegucigalpa, donde lo esperaba un avión de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández fue presidente Honduras de 2014 a 2022, y al terminar su mandato, Estados Unidos lo acusó de aceptar millones de dólares en sobornos a cambio de proteger a presuntos narcotraficantes.

¿De qué se le acusa al ex presidente de Honduras?

Estados Unidos colocó al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández , en una lista negra acusándolo de estar involucrado en “corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico”.

El año pasado, un fiscal de Nueva York afirmó que el ex mandatario pactó una alianza con un cártel de Honduras , llamado los Cachiros, y quienes ayudó a introducir miles de kilos de cocaína a EU.

Honduran police detained ex-President Juan Orlando Hernandez, escorting him from his home in handcuffs and chains, following a U.S. extradition request on drug charges that marked a dramatic fall from grace only weeks after Hernandez left power https://t.co/EkyE8V0RVH pic.twitter.com/hJcZh4ZLhO — Reuters (@Reuters) February 16, 2022

El fiscal añadió que el grupo de narcotraficantes operó un enorme negocio de drogas en EU y Honduras gracias a sus conexiones con la policía, el Ejército y la clase política de Honduras, incluyendo al ex presidente de Honduras y su hermano.

El hermano del mandatario fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York, acusado de narcotráfico por la importación de 185 mil kilos de cocaína a Estados Unidos, entre otros cargos.

