EU detiene en marzo 210 mil migrantes, el mayor número en 20 años

Durante el mes de marzo, las autoridades fronterizas de Estados Unidos (EU) detuvieron a 210 mil migrantes cuando intentaban entrar al país de manera ilegal desde la frontera con México, esta es la mayor cantidad de personas indocumentada detenidas en un mes en los últimos 20 años.

Las autoridades de EU indicaron que esta cifra representa los desafíos que deberá enfrentar en presidente Joe Bidenen los próximos meses, respecto al tema de migración.

La cifra de marzo señala un aumento del 24 por ciento de migrantes con respecto al mismo mes del año anterior, donde se detuvieron a 169 mil personas indocumentadas.

Esa cantidad fue el inicio de un aumento de la migración que dejó a miles de niños no acompañados atascados en estaciones de la patrulla fronteriza abarrotadas durante días mientras esperaban ser alojados en refugios gestionados por el gobierno.

|Reuters

Los 210 mil migrantes detenidos en marzo es el total mensual más alto registrado desde febrero de 2000, según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EU.

Aproximadamente la mitad de los migrantes encontrados en marzo fueron expulsados en virtud de la orden del Título 42, según la presentación judicial.

Además, los funcionarios de EU indicaron que la migración podría aumentar más luego de que el gobierno de Biden anunció que pondría fin al Título 42 a partir del 23 de mayo, una orden fronteriza que expulsaba con rapidez a solicitantes de asilo debido a la pandemia.

Biden promete revertir políticas de migración

El presidente de EU, Biden, Joe Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero de 2021, se comprometió a revertir muchas de las duras políticas impuestas por su predecesor, el republicano Donald Trump.

Sin embargo, Biden lucha tanto operativa como políticamente con el alto número de migrantes que buscan cruzar a EU, incluso se enfrentó a finales del año pasado a una de las crisis más grandes de inmigración del país.

Por su parte, los republicanos, que esperan ganar el control del Congreso de EU en las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, dicen que la flexibilización que Biden hizo a las políticas de Trump fomentó la inmigración ilegal.

