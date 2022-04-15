Harris habla sobre inmigración de Centroamérica a Estados Unidos

Las causas de la inmigración desde Centroamérica, entre otros temas, fueron abordadas el viernes por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en conversación telefónica con Ray Chambers, directivo de la Alianza para Centroamérica, un centro independiente con sede en Washington.

En la conversación, la vicepresidenta Harris trató “el trabajo en curso para abordar las causas profundas de la migración desde Centroamérica”, uno de los pilares de la campaña presidencial junto a Joe Biden que se mantiene en la mira de críticos y de quienes intentan atajar este problema.

Harris fue designada por el presidente Biden al frente de temas de inmigración y desde entonces ha viajado a la región para conciliar con gobiernos como los de Guatemala y México, para entablar proyectos y estrategias que devengan puntos de atracción para frenar la avalancha de inmigración hacia Estados Unidos.

¿Qué dice Harris sobre la inmigración de Centroamérica a Estados Unidos?

Chambers, quien además es embajador mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofreció una actualización sobre el progreso del trabajo de la institución y, según reza en la síntesis de la llamada “compartió recomendaciones para estimular inversiones adicionales que beneficien a las personas en Estados Unidos y Centroamérica”.

Los republicanos se han opuesto firmemente a la política de inmigración del presidente Biden, a quien acusan de mantener poca seguridad en la frontera sur, por donde en el último año fiscal los agentes de patrulla del sector de Río Grande, en Texas han detenido a 201.309 migrantes, cifra que eleva al 106%, la determinada en el mismo período del año pasado, según informó la Patrulla Fronteriza.