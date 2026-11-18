El Ejército de Estados Unidos encontró en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI una oportunidad para incentivar la permanencia de sus elementos.

En Fort Stewart, Georgia, una unidad militar ofreció a sus soldados un permiso especial de cuatro días para disfrutar del videojuego, siempre que aceptaran renovar su compromiso de servicio.

¿Cómo fue la propuesta del Ejército de Estados Unidos?

La propuesta estuvo dirigida a los integrantes del 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada.

De los 130 militares que podían acceder al beneficio, 43 decidieron reengancharse por un periodo adicional de entre dos y seis años.

El permiso estuvo disponible del 1 de agosto al 14 de noviembre y se sumó a los incentivos habituales que ofrece el Ejército para conseguir que sus elementos continúen en sus filas.

La fiebre por el esperado GTA VI llegó tan lejos que una empresa tecnológica decidió darles un día de descanso a sus empleados para que puedan jugarlo.



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Entre las opciones tradicionales se encuentran las bonificaciones económicas y la posibilidad de seleccionar un nuevo destino, aunque estas alternativas dependen de las condiciones de cada integrante y de las necesidades de la institución.

Cabe mencionar que el esperado título también tiene un vínculo con el ámbito militar a través de uno de sus protagonistas, pues de acuerdo a información de la propia Rockstar Games, Jason Duval tuvo un pasado en el Ejército antes de involucrarse en actividades relacionadas con narcotraficantes en los Cayos de Florida.

Empresa también dio día de descanso para jugar GTA VI

El Ejército de Estados Unidos no fue la única organización que decidió adaptar sus actividades al estreno, pues Logitech también anunció un beneficio para sus aproximadamente 7 mil trabajadores: un día de descanso remunerado para que pudieran jugar GTA VI.

La compañía, además, puso en marcha el programa “Logi Game Day”, que permitirá a sus empleados, incluidos los becarios, elegir una fecha para desconectarse de sus responsabilidades laborales y disfrutar del videojuego de su preferencia.