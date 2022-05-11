Estados Unidos (EU) reporta récord de muertes por armas de fuego

Los homicidios con armas de fuego en Estados Unidos (EU) alcanzaron en el año 2020 un máximo en 25 años. El saldo récord de muertes fue de 19 mil 350, según un informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Conforme a un informe semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), las muertes con armas de fuego aumentaron un 35 por ciento interanual en el año 2020, el primer año de la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19, alcanzando el nivel más alto desde el año de 1994.

The firearm homicide rate in 2020 was the highest recorded in over 25 years, and the firearm suicide rate stayed high. Learn what can be done to prevent firearm injuries and deaths in new CDC #VitalSigns report: https://t.co/qtdULSKC9n. @CDCInjury pic.twitter.com/8rzrTGBRVG — CDC (@CDCgov) May 10, 2022

Récord de muertes por armas de fuego en EU

La tasa de homicidios en EU fue de 6.1 por cada 100 mil habitantes en el año 2020, lo que significa un récord en más de 25 años. Más de 11 mil 700 personas han muerto por armas de fuego desde principios de este año (2022) en Estados Unidos, incluidos los suicidios.

En Estados Unidos (EU), el 79 por ciento de todos los homicidios y el 53 por ciento de todos los suicidios involucraron armas de fuego, entre los cuales, las muertes con armas de fuego que involucran a adolescentes y afroamericanos aumentaron de manera significativa.

Los datos sugieren que las altas tasas de homicidios y suicidios con armas de fuego y las desigualdades correspondientes por raza, etnia y el nivel de pobreza, representan importantes problemáticas de salud pública, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU.

Los investigadores señalan que los múltiples factores que incluyen el creciente estrés social causado por la contingencia sanitaria, el acceso desigual a los recursos de atención médica y el racismo sistémico de larga data, contribuyeron al aumento de los casos de muertes relacionadas con armas.

Cabe señalar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, consideran las heridas por arma de fuego como un "grave problema de salud pública" en el EU y por ello que efectúan un estudio que incluye recomendaciones y estrategias para prevenir los heridos y fallecidos por esta causa.