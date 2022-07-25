Estados Unidos ha triplicado el gasto anual en reforestación, para hacer frente a un retraso de cuatro millones de acres en la replantación provocado por los intensos incendios derivados del cambio climático.

La financiación para la reforestación del Servicio Forestal de Estados Unidos aumentó a más de 100 millones de dólares este año como parte de las medidas para plantar más de 1,000 millones de árboles en una década bajo el paquete de infraestructuras del presidente Joe Biden, dijo el Departamento de Agricultura (USDA) en un comunicado.

Los incendios en Estados Unidos son ahora tan feroces que incineran árboles y sus semillas, dejando a los bosques incapaces de regenerarse sin replantar, dijo el jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), Randy Moore.

"Ya no están volviendo los árboles, sino la maleza", dijo Moore. "Tenemos la oportunidad de hacer frente a lo que hemos visto que está ocurriendo desde hace tiempo".

La campaña de repoblación forestal es la mayor de Estados Unidos desde los años 30, cuando se plantaron miles de millones de árboles en el marco de los programas de trabajo del New Deal, dijo el Director de Gestión de Bosques y Pastizales y Ecología de la Vegetación del USDA, David Lytle.

La superficie promedio anual de incendios en Estados Unidos se ha triplicado desde la década de 1980, cuando el presupuesto de reforestación del USFS tenía un tope de 30 millones de dólares. Antes de este año, la agencia cubría alrededor del 6% de las necesidades de reforestación, el 80% de las cuales se deben a los incendios, según datos del USDA.

El USDA dijo que esperaba que el gasto de reforestación "aumentara significativamente" en los próximos años, sin dar más detalles.

Incendios en EU

Más de 2 millones de hectáreas se han quemado a causa de incendios en 19 estados al 25 de julio en Estados Unidos. Todos han presentado más de un incendio.

Alaska: 69 incendios y más de 925,234 hectáreas consumidas.

Nuevo México: 56 incendios y 498,427 hectáreas consumidas.

Nevada: 35 incendios y 366,270 hectáreas consumidas.

Texas: 91 incendios y 196, 148 hectáreas consumidas.

Arizona: 138 incendios y 61,695 hectáreas consumidas.

Oklahoma: 99 incendios y 30,276 hectáreas consumidas.

Nebraska: 6 incendios y 19,080 hectáreas consumidas.

Idaho: 17 incendios y 16,032 hectáreas consumidas.

Colorado: 107 incendios y 11,751 hectáreas consumidas.

Kansas: 7 incendios y 9,777 hectáreas consumidas.

California: 333 incendios y 9,471 hectáreas consumidas.

Utah: 56 incendios y 7,452 hectáreas consumidas.

Dakota del Sur: 11 incendios y 5,129 hectáreas consumidas.

Mississippi: 8 incendios y 3,139 hectáreas consumidas.

Washington: 69 incendios y 2,044 hectáreas consumidas.

Wyoming: 3 incendios y 1,932 hectáreas consumidas.

Montana: 100 incendios y 1,641 hectáreas consumidas.

Missouri: 5 incendios y 59 hectáreas consumidas.

Oregon: 31 incendios y 18 hectáreas consumidas.