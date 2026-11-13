La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó que todos los vuelos en Estados Unidos deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.

Aunque en un principio no se revelaron las causas de la medida, Sean Duffy, el secretario de Transporte, lanzó un comunicado para informar el motivo de la interrupción de más de 7 mil vuelos.

¿Por qué se suspendieron todos los vuelos en Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó detener todos los vuelos en el país hasta nuevo aviso, luego de que una falla en las comunicaciones afectara las operaciones de los centros regionales de control aéreo.

La medida fue adoptada por motivos de seguridad ante lo que la dependencia calificó como circunstancias extraordinarias.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el problema afectó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta, instalaciones encargadas de supervisar los aviones que atraviesan el espacio aéreo estadounidense.

A través de una publicación en redes sociales, señaló que especialistas de la FAA ya trabajan para identificar el origen de la falla.

¿Cuándo se abrirá el trafico aéreo en Estados Unidos?

La autoridad aeronáutica indicó que las aeronaves deben permanecer en tierra hasta que se emita una nueva instrucción, por lo que todavía no hay un horario específico.

En cuanto a las operaciones internacionales, precisó que serán evaluadas individualmente, por lo que su atención dependerá de cada caso.

La suspensión representa una medida poco habitual en Estados Unidos, pues el antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema encargado de enviar notificaciones a los pilotos obligó a detener las salidas de vuelos en todo el país.

Antes de ese incidente, la última suspensión nacional de operaciones aéreas había sido ordenada después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.