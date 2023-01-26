EU designa a la rusa Wagner Group como organización criminal

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) designó a la empresa rusa Wagner Group como una importante organización criminal transnacional, informó el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El nombrar a Wagner Group como organización criminal transnacional provocará que se congele cualquier activo en Estados Unidos de la empresa rusa, además prohíbe a los estadounidenses proporcionar fondos, bienes o servicios a la compañía.

¿Por qué Estados Unidos quiere sancionar a Wagner Group?

Según funcionarios de EU, la empresa rusa ha estado ayudando al ejército rojo en la guerra de Ucrania, informó la Casa Blanca.

De acuerdo con autoridades de Washington, Wagner Group recibió un cargamento de armas de Corea del Norte para dar refuerzos al ejército ruso en Ucrania, lo que consideraron una señal del creciente papel del grupo en ese conflicto.

Estas medidas, y otras que están por llegar, son un mensaje a cualquier empresa que esté considerando prestar apoyo a Wagner Group, que "es una organización criminal que está cometiendo atrocidades generalizadas y abusos frente los derechos humanos, y trabajaremos sin descanso para identificar, desbaratar, desenmascarar y perseguir a quienes ayuden a Wagner", adviritó Kirby.

|Reuters

El propietario de Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, negó el mes pasado haber recibido armas de Corea del Norte y calificó el informe de "chismorreo y especulación".

La Casa Blanca hizo pública el viernes una imagen fechada el 18 de noviembre que, según dijo, mostraba vagones rusos viajando entre Rusia y Corea del Norte.

Kirby dijo que Corea del Norte entregó cohetes de infantería y misiles en Rusia para su uso por Wagner Group y que las imágenes mostraban cinco vagones de ferrocarril rusos que viajaron de Rusia a Corea del Norte. "El 19 de noviembre, Corea del Norte cargó los vagones con contenedores de transporte y el tren regresó a Rusia", explicó.

La semana pasada, EU alertó que impondrían más sanciones contra la empresa militar privada rusa Wagner Group.

"En coordinación con esta designación, también impondremos sanciones adicionales la próxima semana a Wagner y su red de apoyo en múltiples continentes", dijo Kirby a periodistas en una sesión informativa diaria de la Casa Blanca.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte calificó el informe de infundado y reclamo a EU que suministre armas letales a Ucrania.

