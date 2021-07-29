Niña es arrastrada por autobús y sufre quemaduras, en EUA

Un video que circula en las redes sociales muestra el momento en el que una niña fue arrastrada por un autobús escolar luego de que su mochila quedó atorada en la puerta, por lo que sufrió fuertes quemaduras, en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con medios de comunicación locales, la niña que sufrió el accidente fue identificada como Ally Rednour, de seis años de edad, quien sufrió quemaduras severas en al menos el 12% del cuerpo y tuvo que ser sometida a varias cirugías, tras el accidente con el autobús, en calles de EUA.

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Los hechos ocurrieron en 2015, pero la grabación del momento en el que la niña es arrastrada por el autobús comenzó a circular esta semana debido a que fue utilizado en el juicio en contra de la conductora de la unidad, luego de que la madre de la víctima la demandó en 2018.

Los reportes indican que la conductora del autobús, Melinda Sanders, estaba hablando con un alumno que está de pie a su costado y avanzó más de 300 metros mientras la niña era arrastrada porque se quedó atrapada entre la puerta.

La mujer no se percató que la niña comenzó a ser arrastrada por el autobús, por lo que un auto le comenzó a tocar la bocina para que se diera cuenta de la menor atorada en la puerta. En ese momento detuvo el autobús y se acercó para ayudar a la niña que sufrió quemaduras.

Juicio en EUA contra conductora del autobús

En el juicio que se realizó en EUA contra la conductora del autobús, los abogados de la familia de la niña señalaron que la mujer tuvo una distracción al momento en el que descendió de la unidad.

El momento en que los niños suben y bajan del bus es un momento de la verdad. No dejes que nada te distraiga, dijeron los abogados de la niña.

Al respecto, la conductora del autobús lamentó durante el juicio en EUA que no puede retroceder el tiempo para haber estado más atenta al momento en el que la niña descendió del autobús.

El video está disponible en este enlace , el cual muestra cómo ocurrieron los hechos, sin embargo contiene imágenes sensibles.