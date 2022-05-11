Europa elimina uso obligatorio de cubrebocas en vuelos y aeropuertos

Autoridades de Europa informaron que a partir de la próxima semana dejará de ser obligatorio el uso de cubrebocas en aeropuertos y vuelos, lo que representa un alivio en las restricciones de Covid-19. Sin embargo, resaltaron que el uso de las mascarillas sigue siendo una de las mejores protecciones contra el virus.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) publicaron este miércoles un comunicado para anunciar la relajación de medidas sanitarias para los viajeros.

Las autoridades sanitarias de Europa indicaron que se basaron en los últimos informes sobre el desarrollo de la pandemia, los niveles de vacunación y la inmunidad adquirida naturalmente para iniciar a levantar algunas medidas contra el Covid-19 en un número creciente de países de la Unión Europea.

Además de eliminar el uso obligatorio del cubrebocas en vuelos y aeropuertos, también disminuyeron otras estrictas medidas sobre las operaciones de las aerolíneas con la finalidad de aliviar la carga de la industria.

“Es un alivio para todos nosotros que finalmente estemos llegando a una etapa de la pandemia en la que podemos comenzar a relajar las medidas de seguridad sanitaria”,dijo el director ejecutivo de EASA, Patrick Ky.

¿Cuándo se eliminará el uso de cubrebocas en vuelos y aeropuertos?

Las agencias sanitarias de Europa indicaron que a partir del 16 de mayo de 2022 dejará de ser obligatorio el uso de cubrebocas en vuelos y aeropuertos, pero aclararon que las personas deberán ajustarse a los destinos a los que viaja.

Es decir, los viajeros deberán respetar el uso de cubrebocas en los vuelos hacia o desde un destino en el que todavía se requiere el uso de mascarillas obligatorio en el transporte aéreo.

Añadieron que los pasajeros vulnerables también deberán seguir utilizando el cubrebocas, aunque no sea obligatorio su uso, para un mayor nivel de protección.

