CDC: viajeros deben seguir usando cubrebocas en los avioneS

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendaron el martes 5 de mayo que los viajeros sigan usando cubrebocas en aviones, trenes y aeropuertos. La recomendación sucede pese a la orden de un jueza que declaró ilegal el mandato de utilizar cubrebocas en el transporte el pasado abril. El mandato llevaba 14 meses vigente.

Los CDC dijeron que basaban su recomendación en las condiciones actuales del COVID-19 y su propagación, así como en el valor protector de los cubrebocas.

Durante el mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó que apelaría el fallo y tiene hasta el 31 de mayo para hacerlo.

Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden no ha hecho ningún esfuerzo para buscar una acción judicial inmediata para restablecer el mandato de cubrebocas, el cual expira el martes antes de la medianoche a menos que los CDC soliciten una prórroga de una directiva de la Administración de Seguridad del Transporte.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommended travelers continue to wear masks in airplanes, trains and airports despite a judge's April 18 order declaring the 14-month-old transportation mask mandate unlawfulhttps://t.co/aFgdGpNM8k pic.twitter.com/Xr8EoTb9x8 — Reuters Legal (@ReutersLegal) May 3, 2022

Confusión con el mandato de cubrebocas

La jueza federal Kathryn Kimball Mizelle, nombrada por el expresidente Donald Trump, fue quien anuló el mandato de cubrebocas para aviones y otros transportes públicos.

Ella había determinado que el mandato de cubrebocas era ilegal y excedía la autoridad de los CDC.

Mizelle afirmó que “nuestro sistema no permite que las agencias actúen de manera ilegal, incluso en busca de fines deseables”.

Una portavoz de los CDC dijo: "Como resultado de una orden judicial, la orden de los cubrebocas ya no está en vigor y no se está aplicando".

Horas después del fallo del 18 de abril, el Gobierno de Estados Unidos dijo que ya no aplicaría el mandato de los cubrebocas, lo que llevó a las aerolíneas a permitir que los pasajeros dejaran de usarlas en pleno vuelo.

Los pasajeros informan que ahora que es opcional el usode cubrebocas, 10% o menos de los viajeros llevan cubrebocas durante el vuelo.