¡Atención en estos estados! Así pegará el evento de Norte en México

El evento de Norte puede generar cambios en las condiciones del tiempo, principalmente por el incremento del viento en las zonas afectadas. Conoce qué regiones de México deben mantenerse atentas a este fenómeno y cuáles son sus posibles efectos.

El evento de Norte está asociado con vientos fuertes que pueden provocar oleaje elevado y aumentar los riesgos en zonas costeras.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha emitido recomendaciones para la población ante los efectos de este fenómeno y del frente frío número 2, especialmente en entidades del sur y sureste de México.

¿Qué estados serán afectados por el evento de Norte?

En los avisos oficiales difundidos por la CNPC señaló que el evento de Norte asociado con el frente frío número 2 generaría rachas de viento en:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costa de Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

costa de Veracruz (centro y sur) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con posibles tolvaneras en Baja California.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; Baja California. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas.

Estas condiciones representan un riesgo para quienes se encuentren en playas y otras zonas costeras. Cierran puertos en Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco debido a evento de Norte en el Golfo de México.

⚠️ Debido a evento de Norte fuerte a muy fuerte en el Golfo de México y Mar Caribe, @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧: 🚢 Embarcaciones mayores: - Veracruz: Coatzacoalcos, Alvarado. - Campeche: Campeche ⛵Embarcaciones menores: - Veracruz: Veracruz, Coatzacoalcos, Alvarado, Tamiahua, Tecolutla, Cazones, Nautla, Tonalá, Balzapote, Tlacotalpan. - Tabasco: Sánchez Magallanes. - Campeche: Campeche y Seybaplaya. - Quintana Roo: Puerto Morelos, Pto. Juárez, Isla Mujeres. 🔴 Mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 21, 2026

¿Qué riesgos puede provocar el evento de Norte?

De acuerdo con la CNPC, entre los riesgos asociados con el frente frío y el evento de Norte se encuentran:



Caída de árboles, anuncios y otros objetos por el fuerte viento.

Oleaje elevado en las zonas costeras.

Inundaciones en zonas costeras.

Deslizamientos de tierra en zonas montañosas, especialmente cuando el sueño está saturado de agua.

Ante este listado de riesgos, se recomienda evitar acercarte a playas y zonas costeras cuando haya viento intenso u oleaje elevado.

También asegurar objetos sueltos que puedan ser proyectados por el intenso viento. Si las autoridades ordenan evacuar, dirígete de inmediato a un lugar seguro.