Salir a carretera este viernes 13 de noviembre en México exige estar prevenido. Que un accidente o bloqueo de última hora no retrase tu viaje; sigue nuestro minuto a minuto con reportes de CAPUFE y la Guardia Nacional para conocer qué autopistas están afectadas y trazar de inmediato tu mejor ruta alterna.
Antes de salir: Conoce al minuto qué carreteras registran cierres o choques hoy 13 de noviembre
Colapsa la Texcoco-Lechería por caída de postes de alta tensión
Sigue el paso restringido en la Querétaro-Irapuato por maniobras
Si te diriges a Irapuato, ármate de paciencia y reduce la velocidad. Continúa el cierre parcial a la altura del kilómetro 59 sobre la autopista Querétaro-Irapuato.
Manifestantes mantienen presencia en la caseta Sánchez Magallanes
¡Precaución al cruzar por la Autopista Agua Dulce - Cárdenas! Se reporta que continúa la presencia de un grupo de manifestantes en la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes.
Accidente reduce carriles en la carretera Salamanca-Celaya
Un percance vial mantiene un cierre parcial a la altura del kilómetro 59+035 de la carretera Salamanca-Celaya, en los carriles con dirección a Salamanca.
Precaución: Grupo de personas en la caseta Sánchez Magallanes
Se reporta la presencia de personas sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, justo a la altura del kilómetro 70+100 en la zona de la caseta Sánchez Magallanes.