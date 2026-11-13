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¡Evita el caos vial! Choques, tráfico y carreteras cerradas este viernes 13 en México

Revisa en vivo qué autopistas tienen accidentes o bloqueos este viernes 13 de noviembre. Sigue nuestro reporte vial y evita contratiempos.

Escrito por: Jorge IñigoOscar Morales

Salir a carretera este viernes 13 de noviembre en México exige estar prevenido. Que un accidente o bloqueo de última hora no retrase tu viaje; sigue nuestro minuto a minuto con reportes de CAPUFE y la Guardia Nacional para conocer qué autopistas están afectadas y trazar de inmediato tu mejor ruta alterna.

Antes de salir: Conoce al minuto qué carreteras registran cierres o choques hoy 13 de noviembre

Hace 1 hora

Colapsa la Texcoco-Lechería por caída de postes de alta tensión

 Se reporta el cierre total a la circulación sobre la carretera Texcoco-Lechería, en los carriles con dirección a Ecatepec. El tráfico se encuentra completamente detenido debido a la caída de al menos dos postes de alta tensión sobre la vialidad.  

 

Hace 2 horas

Sigue el paso restringido en la Querétaro-Irapuato por maniobras

Si te diriges a Irapuato, ármate de paciencia y reduce la velocidad. Continúa el cierre parcial a la altura del kilómetro 59 sobre la autopista Querétaro-Irapuato.  

Manifestantes mantienen presencia en la caseta Sánchez Magallanes  

¡Precaución al cruzar por la Autopista Agua Dulce - Cárdenas! Se reporta que continúa la presencia de un grupo de manifestantes en la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes.   

  

Hace 2 horas

Accidente reduce carriles en la carretera Salamanca-Celaya

Un percance vial mantiene un cierre parcial a la altura del kilómetro 59+035 de la carretera Salamanca-Celaya, en los carriles con dirección a Salamanca.   

Precaución: Grupo de personas en la caseta Sánchez Magallanes

Se reporta la presencia de personas sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, justo a la altura del kilómetro 70+100 en la zona de la caseta Sánchez Magallanes.  

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