Si te diriges a Irapuato, ármate de paciencia y reduce la velocidad. Continúa el cierre parcial a la altura del kilómetro 59 sobre la autopista Querétaro-Irapuato.

Manifestantes mantienen presencia en la caseta Sánchez Magallanes

¡Precaución al cruzar por la Autopista Agua Dulce - Cárdenas! Se reporta que continúa la presencia de un grupo de manifestantes en la Plaza de Cobro Sánchez Magallanes.