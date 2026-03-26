Exdirectores del CISEN alertan que México está en riesgo por esta razón

Cinco exdirectores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y catedráticos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) enviaron un mensaje que alerta que México está en riesgo.

Lo anterior fue expresado durante la presentación del libro "Seguridad Nacional en México: reflexiones y propuestas desde la experiencia" este miércoles 25 de marzo de 2026. ¿Qué dijeron los especialistas? Aquí los detalles.

¿Por qué México está en riesgo? Esto señalan exdirectores del CISEN

Los exfuncionarios que estuvieron al frente del CISEN en gobiernos anteriores y los catedráticos coincidieron que México está en riesgo al carecer con una política de seguridad nacional, sobre todo ante la configuración de una nueva geopolítica interna y externa.

El libro "Seguridad Nacional en México: Reflexiones y propuestas desde la experiencia”, es un esfuerzo pedagógico que esperan sea tomado en cuenta no solo por los gobiernos a todos sus niveles, sino también con el Congreso ya que es necesario entender la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional.

¿Quiénes son los exdirectores del CISEN en México?

El CISEN fue la agencia de inteligencia civil de México, pero que desapareció en 2018 con la llegada del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch.

En la presentación estuvieron presentes los cin exdirectores del CISEN:



Alejandro Alegre Rabiela

Eduardo Medina Mora

Jorge Carrillo Olea

Jorge Enrique Tello Peón

Guillermo Valdés Castellanos

El ITAM explicó que "en un contexto de cambios acelerados y transformaciones profundas, este libro propone una reflexión seria y constructiva sobre el estado actual de la seguridad nacional en México y los riesgos de subordinarla a la seguridad pública".

La obra surge desde el Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM y reúne contribuciones de quienes, en distintos periodos entre 1982 y 2012, estuvieron a cargo de la inteligencia civil para la seguridad nacional y coordinaron el gabinete y/o el Consejo de Seguridad Nacional.

