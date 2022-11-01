Exhiben objetos de víctimas de Estampida en Seúl para que los reclamen

En Corea del Sur fueron expuestas poco más de 800 piezas de ropa, tenis, bolsos, zapatos y otros objetos que pertenecían a víctimas y sobrevivientes de la estampida de Halloween en Seúl, donde murieron al menos 156 personas.

La intención de las autoridades de Seúl es que los familiares de las víctimas reconozcan los objetos y los reclamen. Las pertenencias se encuentran exhibidas en un polideportivo utilizado temporalmente como morgue para las personas que murieron en el accidente.

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Los familiares de las personas fallecidas tendrán que acudir al polideportivo Yongsan para reconocer las pertenencias de las personas que murieron.

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, pidió una investigación exhaustiva, y las autoridades dijeron que se centraron en reconstruir el período previo al aumento de los asistentes a la fiesta que quedaron atrapados en un callejón estrecho en el popular Itaewon de Seúl, así como en observar si alguien puede haber sido responsable de desencadenar la estampida.

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Corea declara luto por estampida en Seúl

El presidente Yoon Suk-yeol declaró un período de duelo nacional y designó al popular distrito de Itaewon de Seúl como zona de desastre después de la tragedia de la estampida de Halloween, donde perdieron la vida 156 personas.

El presidente Yoon expresó sus condolencias a las víctimas y sus deseos de una pronta recuperación de los numerosos heridos en uno de los peores desastres de Corea del Sur y las peores estampidas del mundo en décadas.

Los líderes extranjeros expresaron sus condolencias, con al menos 20 ciudadanos extranjeros de hasta una docena de países entre los muertos en la aglomeración.

¿Cómo pasó la estampida de Seúl en Halloween?

Una gran multitud celebraba Halloween en Itaewon cuando llegaron a un callejón, ocasionando una estampida humana que dejó al menos 156 muertos.

Los asistentes a la fiesta, algunos todavía adolescentes y muchos con disfraces de Halloween, estaban listos para disfrutar de los bares, clubes nocturnos y restaurantes donde la juerga se extiende rutinariamente hacia calles laterales estrechas y, a menudo, empinadas.

En cambio, la calle se llenó de personas que pedían ayuda a gritos, mientras que los trabajadores de emergencia buscaban desesperadamente liberar los cuerpos atrapados y realizar RCP a las personas esparcidas por el suelo lleno de escombros.

Familiares y amigos buscaban desesperadamente noticias de sus seres queridos en centros comunitarios convertidos en instalaciones para personas desaparecidas después de la estampida de Halloween en Seul.

