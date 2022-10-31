¿Quién era Lee Ji Han, actor que murió en la estampida de Seúl?

Lee Ji Han, actor y concursante del programa Produce 101 Seaseon 2, murió en la estampida de Seúl, ocurrida el pasado 29 de octubre durante los festejos de Halloween en un céntrico distrito de la capital surcoreana.

La estampida ocurrió en el barrio de Itaewon, el centro de Seúl, donde cada año se realiza una celebración de Halloween a la que asisten miles de personas. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, en el lugar había más de 10 veces más gente de lo habitual.

Hasta el momento, el saldo del trágico incidente dejó un saldo de 150 más personas heridas y 146 muertos, entre los que se encuentran 20 extranjeros de países como China, Japón, Vietnam, Kazajistán, Uzbekistán, Tailandia, Sri Lanka, Australia, Irán, Rusia, Noruega, Austria, Francia y Estados Unidos.

¿Quién era Lee Ji Han, el actor coreano que murió en la estampida de Seúl?

El actor coreano Lee Ji Han quería ser una estrella de K-Pop, por lo que participó en la segunda temporada del concurso Produce 101, programa que llevó a la fama a la banda Wanna One.

Lee Ji Han salió del programa en la primera ronda de eliminaciones y culminó en el ranking 98. Posteriormente, se dedicó a otros proyectos en televisión, comenzando sus colaboraciones como actor, siendo su primera película "Today Was Another Nam Hyun Day".

La noticia de la muerte de Lee Ji Han fue confirmada a través de redes sociales por la agencia 935 Entertainment, la cual manejaba la carrera del actor coreano.

"Nosotros también esperábamos que no fuese verdad, pero es cierto que Lee Ji Han murió en el accidente de Itaewon", comienza la publicación en redes sociales, donde hasta el momento suma más de cuatro mil me gusta y 200 comentarios.

El actor coreano habría muerto en la estampida en Seúl que se originó cuando una multitud celebraba Halloween, en un céntrico distrito de la capital surcoreana, Seúl, cuando la masa de gente se abalanzó hacia un callejón estrecho e inclinado.