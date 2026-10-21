Taddei se deslinda de contratos millonarios del INE: “Ya no son parte de esta institución”

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, enfrentó hoy a los medios en medio del escándalo político que estalló en el instituto por presuntos contratos millonarios.

La funcionaria se mostró visiblemente nerviosa al responder por una investigación del periódico Reforma, en que se señala que Jonathan Navarrete, quien fue su chofer y cocinero y cobraba en el INE, es apoderado legal de una empresa que vende papelería y artículos electorales al instituto.

Taddei confirmó que Navarrete trabajó en el INE, pero aseguró que ya no forma parte de la institución. Ahora le tocará al Órgano Interno de Control investigar si seguía siendo chofer de la consejera presidenta cuando la empresa ganó los contratos y si hubo tráfico de influencias.