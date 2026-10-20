“Un cochinero y un descaro": PRI exige explicaciones a Guadalupe Taddei tras destaparse red de corrupción en el INE

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República lanzó una severa exigencia a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para que rinda cuentas de manera pública e inmediata ante los recientes señalamientos de corrupción, irregularidades financieras y conflictos de interés dentro del órgano electoral.

El legislador priista condenó el "silencio complaciente" de la titular del instituto ante las graves revelaciones, acusando que el INE bajo su gestión ha perdido su naturaleza imparcial para convertirse en un apéndice gubernamental que censura a la oposición y se vuelve cómplice de negocios al amparo del poder.

"No solamente es un cochinero, es un descaro. Ahora resulta que uno de los grandes artífices de ese cochinero es el chofer de la titular, y guarda silencio. El silencio en política y en comunicación es el denominador común de la complacencia y, sobre todo, de ser parte de este gran negocio que sigue sin aclararse absolutamente nada. Esperamos que en las próximas horas den una postura de estos señalamientos graves para un instituto que tiene que ser imparcial y que se ha convertido, desgraciadamente, en un apéndice del gobierno que ahora censura y calla ante señalamientos de corrupción muy públicos", aseveró el senador priista.

Exigen cuentas a Guadalupe Taddei...@manuelanorve, coordinador de los senadores del PRI, exige una explicación ante los señalamientos de corrupción y conflicto de intereses en el @INEMexico y acusa que el organismo “censura, calla y se ha convertido en un apéndice de… pic.twitter.com/NEbC9E58Dd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Así es la red de tranzas en el INE y el chofer "fantasma" de Taddei

La indignación de la oposición estalló tras la publicación de investigaciones periodísticas que revelan un entramado en el INE donde la figura del "chofer fantasma" juega un papel central. Se trata de Jonathan Navarrete Torres, un funcionario que mientras cobraba en la nómina oficial como chofer de la presidencia del INE bajo las órdenes directas de Guadalupe Taddei —recibiendo un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos por supuestamente brindar un "transporte seguro y eficiente"—, simultáneamente figuraba como apoderado legal clave de una red de proveedores electorales.

Según registros del Registro Público de Comercio, desde junio de 2023 Navarrete ostenta un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, una firma vinculada a Cajas Graf que domina las licitaciones de material electoral en el instituto.

🔴Chofer de Guadalupe Taddei está vinculado con contratos millonarios @PRI_Nacional y @SomosMxMexico señalan presuntas irregularidades y cuestionan que la presidenta del #INE pueda nombrar directivos sin aval del Consejo General



¿Por qué está vinculado? #AgendaADN pic.twitter.com/NTKmXahiT1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 20, 2026

La gravedad del caso radica en que Corporativo Zeg y Cajas Graf han sido investigadas e indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos nexos con el crimen organizado, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por prácticas ilícitas, y por la Cofece por monopólicas. Pese a que la UIF les congeló cuentas en 2024, el INE de Taddei les adjudicó contratos por 197 millones de pesos para la elección judicial en febrero de 2025.

La operación de este "chofer fantasma" no es aislada, pues se conecta con Jesús Octavio García González, exrepresentante legal del mismo proveedor que pasó a ser director de Administración del INE, e incluye el uso por parte de la presidenta de una camioneta BMW blindada prestada que no pertenecía a la flota del instituto, evidenciando un abierto conflicto de interés y una red de complicidades disfrazada tras cargos menores.