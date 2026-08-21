VIDEO: Avión con exmando naval Fernando “N” aterriza en México; será llevado al Altiplano

A las 3:00 de la mañana llegó a la Ciudad de México (CDMX) el vuelo que trasladó a Fernando “N” desde Argentina; el exmando naval será llevado al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde es requerido por un juez federal por su presunta participación en delincuencia organizada y huachicol fiscal.

La aeronave salió de Argentina la noche del 20 de agosto, hizo una escala en Cali, Colombia, y posteriormente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, sin incidentes.

🔴 El contralmirante Fernando Farías Laguna ya está en México.



El avión de la Marina que lo trasladó desde Argentina aterrizó esta madrugada en el hangar de la FGR en el AICM, tras hacer una escala en Colombia para recargar combustible.



Ahora se espera conocer si será llevado a… pic.twitter.com/VvS0S8RoO8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 21, 2026

El exfuncionario fue presentado ante un médico legista con la finalidad de ser certificado médicamente para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1.

Al Altiplano, un penal de máxima seguridad, llegó un helicóptero de la Marina en el que se presume fue trasladado Fernando "N"; sin embargo, las autoridades no han compartido detalles sobre la ubicación actual del detenido.

Fernando "N" habría participado en red de contrabando de combustible en Tamaulipas

Por este caso de contrabando de combustible, hay un total de 16 detenidos, entre ellos 12 exservidores a quienes se les aseguraron 86 pipas, 28 auto tanques y 3 inmuebles.

Según la FGR, usaron buques tanque que llegaban principalmente a Tampico, Tamaulipas, y a Ensenada, Baja California, donde el hidrocarburo era reportado como aceites o aditivos para evadir impuestos. El combustible se distribuía en estaciones de servicio en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la CDMX, a través de empresas legalmente constituidas.