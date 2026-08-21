De la Marina al Altiplano: ¿Quién es el contralmirante Fernando “N” que acabó detenido en otro país?

Su nombre pasó de estar en la Secretaría de Marina a la lista de la Interpol. El contralmirante Fernando "N" era buscado por presuntamente estar implicado en una red de tráfico de combustible o huachicol fiscal en México.

Prófugo de la justicia, fue detenido en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026 al contar con una ficha roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal.

¿Quién es el contralmirante Fernando "N" detenido en Argentina?

Fernando "N" es hermano del vicealmirante Manuel Roberto "N", está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

Su tío es Rafael Ojeda Durán, extitular de la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ambos son señalados como presuntos líderes de una red de contrabando de combustible.

Sus ingresos no coincidían con sus gastos, pues de acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2019, los ingresos eran de un millón 765 mil 612 pesos.

Los movimientos de los hermanos Farías Laguna: así operaba la red ilegal de combustible

Los delitos que llevaron al contralmirante a su detención

Un juez ordenó en noviembre de 2025 detener a Fernando "N" por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Lo anterior, luego de que fue declarado prófugo de la justicia tras no presentarse a audiencias a las que fue citado como parte de la investigación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando "N" presuntamente está relacionado con una compleja red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas más, entre ellas 12 exservidores públicos.

¿Qué pasará con el contralmirante Fernando "N" en México?

La FGR informó que el contralmirante, una vez que llegue a México, será llevado al Altiplano, en donde quedará a disposición del juez de control.

El caso que destapó una red de huachicol fiscal en México

En 2024 se revelaron indicios de operaciones de dicha red delictiva, por lo que, en ese año, el Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones.

El aseguramiento de un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, confirmó la existencia de un entramado criminal en el que habría participado el imputado Fernando "N".

Días después, se detectó una operación similar en Ensenada, Baja California, con el aseguramiento de un segundo buque que introdujo ilegalmente al país cerca de ocho millones de litros de combustible.

Cuando los hidrocarburos llegaban, se reportaban indebidamente como aceites o aditivos, para evadir impuestos.

Servidores públicos ayudaron al transporte y la dispersión del combustible a través de empresas legalmente constituidas, que se encargaban de su distribución en estaciones de servicio como destino final o bien de lavar el dinero obtenido ilícitamente.