Exnovio de Taylor Swift en la guerra: Rusia busca a Conor Kennedy por ser un ‘mercenario’ de Ucrania

El nombre de Conor Kennedy volvió a aparecer en los titulares internacionales, pero esta vez no por su vínculo con la cantante Taylor Swift, sino por una acusación relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Un tribunal de Moscú ordenó su detención en ausencia después de que las autoridades rusas lo señalaran por presuntamente haber participado como mercenario del lado ucraniano.

¿De qué acusan a Conor Kennedy, ex novio de Taylor Swift?

La resolución fue emitida el 12 de agosto de 2026 por el Tribunal Basmanny de Moscú y está fundamentada en el artículo 353 del Código Penal de Rusia, que contempla sanciones contra quienes participan como mercenarios en conflictos armados.

El caso tiene además una dimensión política debido al origen familiar de Kennedy. Es hijo de Robert F. Kennedy Jr. y Mary Richardson Kennedy, y forma parte de una de las dinastías políticas más reconocidas de Estados Unidos. Su abuelo fue el senador Robert F. Kennedy, mientras que su tío abuelo fue el expresidente John F. Kennedy.

El origen de la acusación de las autoridades rusas se encuentra en una decisión que Conor Kennedy tomó en 2022, pues después del inicio de la invasión rusa, viajó a Ucrania y posteriormente se incorporó a la Legión Internacional, integrada por voluntarios extranjeros que apoyaban la defensa ucraniana.

Conor Kennedy explicó públicamente, en la red social Instagram, que permaneció alrededor de dos meses y medio en territorio ucraniano y que llegó a participar en operaciones en el noreste del país.

Así fue la relación de Conor Kennedy y Taylor Swift

En 2012, Conor Kennedy sostuvo un breve romance con Taylor Swift, específicamente durante el verano, generando una gran atención de los medios debido a la fama mundial de la cantante y al peso del apellido Kennedy.

A partir de entonces, los seguidores comenzaron a vincular algunas de sus canciones con aquella relación, como Starlight, perteneciente al álbum Red, información que nunca fue confirmada ni desmentida por la cantante.

