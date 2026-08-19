Rusia y Ucrania intercambiaron a 103 prisioneros de guerra de cada bando

En medio del conflicto militar, las autoridades de Rusia y Ucrania concretaron este miércoles un nuevo acuerdo humanitario que permitió la liberación y el retorno a casa de 103 soldados capturados por cada bando.

El proceso de negociación contó con la mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, marcando la mediación número 26 realizada por el país árabe desde el inicio del conflicto. Con esta jornada, la cifra total de los prisioneros intercambiados por la gestión diplomática de Emiratos Árabes Unidos subió a 7,997 personas.

💔 A Ukrainian soldier returned home today after spending 9 years in Russian captivity



“I cried all the way home,” the visibly exhausted man says in the video.



Ukraine and Russia carried out their first prisoner exchange in two months today — 103 for 103.



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Así regresaron los soldados a su país

El anuncio del intercambio de prisioneros fue de manera simultánea por parte del Ministerio de Defensa de Rusia y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski:

Tropas ucranianas: El presidente Volodymyr Zelenski detalló que entre los 103 militares liberados hay integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania , el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y la Guardia Nacional , incluyendo defensores de la ciudad de Mariúpol y combatientes capturados en siete puntos distintos del frente.

El presidente detalló que entre los 103 militares liberados hay integrantes de las , el y la , incluyendo defensores de la ciudad de y combatientes capturados en siete puntos distintos del frente. Tropas rusas: Los 103 efectivos rusos fueron recibidos inicialmente en Bielorrusia , donde se les brinda atención médica y psicológica antes de ser trasladados hacia Rusia .

Los 103 efectivos rusos fueron recibidos inicialmente en , donde se les brinda atención médica y psicológica antes de ser trasladados hacia . Coordinación en el terreno: Durante el despliegue en Bielorrusia, la comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova, se reunió con el ombudsman ucraniano, Dmytro Lubinets, para revisar expedientes de personas desaparecidas y acordar la entrega de paquetes de ayuda.

Testimonios del regreso a casaPara los soldados liberados, el acuerdo significó el fin de periodos prolongados de cautiverio e incomunicación en el frente. Dmytro, un combatiente ucraniano de 29 años que permaneció tres años detenido, expresó a su llegada el impacto de volver a su país tras un largo aislamiento. Por su parte, Anton Tymofienko, militar de 43 años liberado tras 28 meses en cautiverio, relató que durante ese tiempo el único contacto que mantenían con el exterior era a través de cartas ocasionales enviadas por sus familias.

Diálogo enfocado en temas humanitarios

Este movimiento representa el primer intercambio formal de prisioneros reportado entre ambas naciones desde el pasado mes de junio. A pesar de que las conversaciones para un cese al fuego permanecen detenidas, los canales de apoyo diplomático impulsados por Emiratos Árabes Unidos se mantienen activos para la gestión de temas humanitarios.

Por su parte, el jefe de la inteligencia militar en Kyiv, Oleh Ivashchenko, adelantó que las negociaciones continúan abiertas con el objetivo de coordinar una nueva entrega de prisioneros antes de que finalice el mes, en la cual se espera priorizar a combatientes que llevan periodos prolongados en cautiverio.