La investigación legislativa sobre el caso Jeffrey Epstein descartó que Donald Trump estuviera involucrado en los delitos.

El mandatario de Estados Unidos quedó absuelto de todas las acusaciones en su contra, aunque los demócratas no aceptaron el resultado y buscarán una segunda investigación.

Exoneran a Donald Trump del caso Jeffrey Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió un documento de 136 páginas que reúne los resultados de 15 meses de investigación.

Los legisladores sostienen que no encontraron elementos para vincular a Donald Trump con las redes de Epstein y cuestionan que sus colegas demócratas hayan centrado buena parte de sus esfuerzos en investigar al mandatario.

¡LUZ VERDE PARA ARCHIVOS #EPSTEIN! 🚨🇺🇸



La Cámara de Representantes de E.U aprobó por abrumadora mayoría (427 a 1) liberar los archivos del caso Jeffrey Epstein.



✍️ Ahora pasa al Senado y al presidente Donald Trump, quien prometió firmar la liberación, tras meses de calificar… pic.twitter.com/tDqw3l6ghV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2025

El informe también señala que los abusos se extendieron durante años debido a errores de las fuerzas del orden y de los fiscales federales, así como a la influencia que Jeffrey Epstein ejercía gracias a sus relaciones con personas poderosas.

James Comer, presidente del Comité de Supervisión, responsabilizó al sistema de justicia por no haber actuado eficazmente ante los delitos del financiero, criticando además la manera en que el Departamento de Justicia informó sobre la difusión de los documentos relacionados con el caso, al considerar que no comunicó adecuadamente el proceso.

Demócratas no aceptan el resultado de las investigaciones

De acuerdo a lo revelado por distintos medios de comunicación en Estados Unidos, los demócratas preparan la continuidad de las investigaciones en la próxima legislatura, en la que tendrán mayoría y podrán impulsar nuevas acciones desde el Congreso.

Su postura quedó plasmada en un informe difundido el 26 de octubre por integrantes demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, no significa que Donald Trump esté involucrado, pues aún se debe demostrar su culpabilidad en los resultados de la nueva investigación.