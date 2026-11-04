Trump amenaza con irse a gobernar Israel si pierde las elecciones de EU

Donald Trump bromeó sobre la posibilidad de mudarse a Israel y convertirse en primer ministro si pierde el respaldo de los ciudadanos estadounidenses en las elecciones.

Durante una entrevista con medios de comunicación de Estados Unidos y en plena jornada de elecciones intermedias, el mandatario aseguró que cuenta con un nivel de aprobación muy alto en ese país y planteó que podría establecerse allí si los estadounidenses se cansan de él.

Trump se iría a Israel si pierde las elecciones

En una entrevista en el día de las elecciones intermedias de Estados Unidos, Donald Trump bromeó sobre la posibilidad de ser el nuevo primer ministro de Israel.

“Tengo un índice de aprobación del 99% en Israel, ¿pueden creerlo? De hecho, si la gente alguna vez se cansa de mí en Estados Unidos, me mudaré a Israel y me convertiré en primer ministro”, dijo el mandatario.

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La declaración ocurrió en medio de otra afirmación relacionada con la política exterior estadounidense, donde Donald Trump anunció que su gobierno dejará de entregar a Israel una ayuda de 4 mil millones de dólares al finalizar el año, debido a que considera que el país ya no necesita esos recursos.

Trump ya no apoyará económicamente a Israel

Donald Trump explicó que el financiamiento se ha convertido en un asunto recurrente dentro del debate político de Estados Unidos, particularmente entre los demócratas.

También cuestionó que los republicanos deban enfrentar críticas por mantener el respaldo económico y militar a Israel, cuando, según su postura, el gobierno de Benjamin Netanyahu puede cubrir sus propias necesidades.

El presidente sostuvo que Israel recibe más apoyo que cualquier otro país y consideró que mantener esa asistencia representa un argumento político desfavorable para su partido.

El mandatario también afirmó que Israel tiene la capacidad de adquirir por cuenta propia lo que necesite. No obstante, no detalló las condiciones del supuesto acuerdo ni precisó cómo se llevará a cabo la suspensión de los recursos.