Explosión en casa de Indiana deja al menos a tres personas muertas

En Evansville, Indiana se registró una explosión en una casa ocasionando la muerte de al menos tres personas, una más resultó herida y fue trasladada a un hospital, aunque se desconoce su estado de salud e identidad.

Dave Anson, forense adjunto jefe del condado de Vanderburgh, dijo que las identidades de las personas que murieron no se divulgarán hasta que se notifique a los familiares.

Mike Connelly, jefe del Departamento de Bomberos de Evansville, externó que las unidades fueron enviadas a las 12:59 p.m. de este miércoles a donde llegaron tres minutos después del reporte.

Connelly dijo que las cuadrillas realizaron búsquedas en las casas alrededor de la explosión y muchas de ellas estaban vacías.

Detalló que el departamento no ha confirmado cuántas de las casas estaban ocupadas cuando ocurrió el estallido porque "algunas eran demasiado inestables para entrar".

Escombros en un radio de 30 metros

“Hay escombros por todos lados en un radio de 30 metros”, incluyendo “materiales de construcción habituales” como tablas, vidrios y aislante, declaró Connelly.

Max Walter, un residente y vecino externó que "La sacudida de la explosión se sintió como un terremoto".

Once casas quedaron inhabitables

La fuerza del impacto dañó a 39 casas más, 11 de las cuales quedaron inhabitables.

Por su parte, la sargento del Departamento de Policía de Evansville, Indiana, Anna Gray, dijo que toda la zona que rodea el bloque 1000 de N. Weinbach Avenue fue cerrada y que todos los incendios provocados por la explosión ya habían sido apagados.

Causas de la explosión en investigación

Las autoridades dijeron que se desconocen las causa de la explosión en la casa y que lo sucedido está bajo investigación.

CenterPoint Energy, la compañía de gas local, fue convocada por última vez a la residencia en enero de 2018, dijo Connelly. CenterPoint emitió un comunicado en el que indicó que “colaboró con el personal de emergencias para asegurar la zona”.

“CenterPoint Energy colabora de cerca con el Departamento de Bomberos de Evansville, Indiana, el comisario de los bomberos estatales y otras agencias a medida que avanza la investigación de este incidente”, declaró la compañía.

Otras explosiones en Indiana

Esta es la segunda vez que se presenta una explosión en casa de este tipo en menos de cinco años. El 27 de junio de 2017 explotó otra vivienda matando a dos personas e hiriendo a otras tres.

Esta explosión también recordó a una ocurrida en 2012 que destruyó 80 viviendas y mató a dos personas en Indianápolis.

