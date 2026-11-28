Al menos 10 personas murieron y más de 110 resultaron heridas tras una potente explosión registrada cerca de una escuela en la provincia de Kunar, en el noreste de Afganistán, informó un portavoz de los talibanes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el estallido se originó en un almacén que resguardaba explosivos pertenecientes a empresas mineras que operan en esa región fronteriza con Pakistán.

Los reportes oficiales señalan que la detonación fue consecuencia directa de una negligencia y de la falta de medidas de seguridad en el manejo del material.

La onda expansiva provocó el colapso total de las paredes y los techos del plantel educativo, mientras decenas de habitantes de la zona acudieron de inmediato para trasladar a los niños heridos hacia los hospitales utilizando cualquier vehículo a su alcance.

Testimonios del rescate entre los escombros de la escuela

Vecinos y padres de familia que se encontraban en las inmediaciones ingresaron al edificio derrumbado minutos después del estallido para buscar a los estudiantes atrapados.

Noor Rahman, residente local cuyos hijos estudiaban en el centro, relató a la agencia Associated Press que entró a una de las aulas entre gritos y logró rescatar con vida a su sobrina y a otros heridos tras remover los ladrillos que los cubrían.

Por su parte, Haji Sulaiman, padre de uno de los menores lesionados, describió que la explosión lanzó trozos de madera y restos por todas partes, dejando el plantel completamente destruido y a decenas de niños cubiertos de sangre.

El suceso ocurre apenas tres meses después de otra explosión registrada en un centro educativo de Kabul, la capital afgana, donde al menos 42 niños resultaron heridos, 35 de ellos de entre 10 y 15 años.