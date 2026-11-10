La explosión en Oviedo ocurrida este martes 10 de noviembre, en el barrio de Villafría cobró la vida de un subinspector de la Policía Nacional y dejó a otro agente gravemente herido. Todo arrancó a las 7:30 am hora local de España con una fuerte discusión entre vecinos que se salió de control. En medio de los gritos, uno de los involucrados sacó un arma de fuego, disparó contra una adolescente de 17 años y huyó tras dejar una trampa en el edificio.

Una mochila abandonada en la entrada tras el tiroteo

Al recibir la alerta por las detonaciones, elementos de Guías Caninos y especialistas en desactivación de bombas (TEDAX) acudieron al domicilio para asegurar el perímetro. Al inspeccionar el acceso principal del inmueble, los oficiales hallaron una mochila sospechosa que contenía un artefacto explosivo. De acuerdo con el vocero policial Pedro Aguado, el equipo tomó la decisión de sacar la bolsa a la calle para poner a salvo a los vecinos que permanecían dentro de sus departamentos.

🚨 Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo.



👮🏻‍♂️ Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. pic.twitter.com/GXYNeFhwyK — CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026

El saldo mortal: fallece el subinspector Juan José y su perro Deny

El reloj marcaba las 8:50 am cuando el artefacto estalló en el exterior mientras los especialistas intentaban neutralizarlo. La detonación mató al instante a Juan José, subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos, así como a su compañero Deny, un pastor alemán de tres años adiestrado para rastrear bombas. El estallido también hirió de gravedad a un oficial del TEDAX, quien perdió una pierna tras ingresar de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José



Nuestro abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos pic.twitter.com/lm9lfCU7tB — Policía Nacional (@policia) November 10, 2026

En ese mismo hospital atendieron a la joven de 17 años herida durante la balacera inicial, a quien los médicos reportan fuera de peligro. Respecto al agresor, fuentes policiales confirmaron que ya tienen plenamente identificado al vecino y descartaron cualquier móvil terrorista, pues el sujeto cuenta con múltiples antecedentes por delitos comunes. Tanto la corporación como el sindicato de Justicia Policial (JUPOL) expresaron su respaldo a los familiares de los agentes afectados en cumplimiento de su deber.