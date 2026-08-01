Explosión en un restaurante del centro de Moscú deja al menos tres muertos y 15 heridos

Al menos tres personas murieron y 15 más resultaron heridas este sábado 1 de agosto de 2026 tras registrarse una fuerte explosión en las inmediaciones del restaurante Balzi Rossi, ubicado en el distrito central de Presnensky, en Moscú. De acuerdo con reportes de la agencia estatal TASS y la Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia, la detonación ocurrió alrededor de las 20:10 horas (tiempo local) en la zona de la terraza exterior del emblemático edificio número 1 de la Plaza Kudrinskaya.

Al momento del incidente, el establecimiento se encontraba cerrado al público general debido a la celebración de un banquete privado. Equipos de rescate del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia y expertos en desactivación de explosivos acordonaron de inmediato la zona perimetral para brindar atención médica a los heridos y comenzar con las pericias para determinar el origen de la detonación.

🇷🇺 The Moscow cafe explosion just got a cause.



Russia's National Anti-Terrorism Committee says it was a homemade explosive device, detonated at the restaurant on Kudrinskaya Square.



3 dead, 15 injured, confirmed by the Interior Ministry and Health Ministry, investigators and… pic.twitter.com/l3Vzg52qB8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 1, 2026

Investigan el rascacielos de la época estalinista

El edificio que resultó afectado forma parte del famoso complejo de rascacielos de la época estalinista construido en la década de 1950, conocido históricamente como las "Siete Hermanas", el cual alberga una de las zonas residenciales más cotizadas sobre el Anillo de los Jardines. El impacto provocó destrozos en la infraestructura de la entrada y movilizó a decenas de patrullas de la Policía de Moscú para resguardar la arteria vial.

A pesar de la gravedad del saldo de víctimas reportado por las autoridades de seguridad, el chef ejecutivo del establecimiento, Carmine Alfieri, difundió un mensaje a través de sus redes sociales asegurando que el personal del local se encuentra a salvo y que las áreas principales de la cocina y el comedor no sufrieron daños estructurales mayores, calificando el hecho preliminarmente como un incidente registrado en el acceso principal del inmueble.

