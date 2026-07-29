Rusia declara la guerra total a Telegram: Orden de arresto internacional contra Pavel Durov por terrorismo

El Servicio Federal de Seguridad ruso, anunció una orden de arresto internacional contra el fundador de Telegram, Pavel Durov, al acusarlo de facilitar actividades terroristas por no retirar contenido presuntamente utilizado para coordinar sabotajes y ataques en territorio ruso.

Rusia dio un nuevo paso en su pulso contra Telegram al acusar a su fundador, Pavel Durov, de facilitar actividades terroristas y emitir una orden de arresto internacional en su contra. Ni Durov ni la plataforma han respondido a las acusaciones.

¿Por qué es a orden de arresto para el fundador de Telegram?

El Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB, asegura que la plataforma no eliminó contenidos que, según Moscú, fueron utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos y por grupos extremistas para planear sabotajes, atentos y ciberataques dentro del país. Hasta el momento, Durov y Telegram no han respondido a las acusaciones.

Sin embargo, el caso se suma a la creciente presión sobre el empresario, quien también es investigado en Francia por presunta falta de cooperación para combatir actividades delictivas en la plataforma, cargos que él niega.

¿Quién es Pavvel Durov, CEO de Telegram?

Pavel Durov abandonó Rusia en 2014 y actualmente reside en Dubái, posee la ciudadanía francesa y emiratí. Tiene 41 años y nació en Rusia, es el fundador y propietario de la aplicación de mensajería gratuita que compite a nivel mundial con plataformas como WhatsApp de Meta: Telegram.

Se negó a acatar las exigencias del gobierno de cerrar las comunidades de oposición en su plataforma de redes sociales VKontakte, que posteriormente vendió.

Telegram: la aplicaciónn de mensajería más utilizada en Rusia

Se informó que Telegram es una fuente de información sobre la guerra entre Rusia y Ucrania así como que ha sido utilizada por funcionarios de Moscú y de Kiev a lo que ha sido catalogado como un "campo de batalla virtual" para el conflicto.

Durov ha rechazado acusacionesy ha argumentado que la aplicación protege la identidad de los usuarios. Telegram niega haber cometido irregularidades.

En tanto, la aplicación es una de las más utilizadas por ciudadanos rusos y esta nueva declaración en contra del fundador se da en momentos en que las restricciones en el ecosistema digital van en crecimiento.