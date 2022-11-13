Explosión en Estambul deja 6 muertos y más de 50 heridos

Este domingo 13 de noviembre se registró un atentado con bomba que sacudió la avenida comercial de Istiklal en el centro de Estambul. El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan informó que la explosión en Estambul dejó al menos cuatro personas muertas y 53 heridas.

En un video publicado a través de su cuenta de Twitter, el presidente recalcó que su gobierno se encuentra esclareciendo el “ataque traidor” y la policía trabajando en atrapar a los culpables del atentado, asimismo, afirmó que tendrían el castigo correspondiente.

Deseo la misericordia de Dios para nuestros hermanos que murieron en el atentado con bomba en la calle Istiklal, paciencia para sus familiares y una pronta recuperación para nuestros heridos. Que se recupere pronto nuestro país, nuestra nación, nuestra Estambul. Recep Tayyip Erdoğan

Imágenes impactantes ⚠️



Medios turcos reportan una fuerte #explosión en la popular avenida peatonal #Istiklal de #Estambul.



Hay al menos 11 personas heridas... pic.twitter.com/khpttMJgSD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2022

Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades turcas solo se tiene señalada a una mujer como posible culpable del atentado ocurrido en Estambul, esto porque algunas cámaras de la zona captaron a la mujer con un artefacto segundos antes de la explosión.

Videos en Twitter muestran cómo ocurrió el hecho cerca de las 16:20 hora local, algunas personas se encontraban caminando sobre la concurrida avenida cuando se vio una explosión a causa del atentado, que elevó algunas partes de piso varios metros sobre la multitud.

Pocos segundos después se comenzaron a escuchar gritos y aquellos que se encontraban presentes corrieron de forma inmediata. Asimismo, algunos videos muestran a personas tendidas en el suelo y otras heridas cubiertas de sangre.

Una explosión en las calles de Estambul, Turquía, un posible atentado suicida o terrorista, numerosos heridos y unos 6 muertos. pic.twitter.com/X07AnnMev1 — Michel D👽A (@NOSTRAD2050) November 13, 2022

Después del atentado algunas ambulancias se desplazaron a la avenida Istiklal para atender a la gente. Al lugar también se desplazaron el ministro del Interior Suleiman Soylu, así como el ministro de Justicia, Bekir Bozdag.

De acuerdo con las autoridades, entre las personas que murieron se encontraron un trabajador del ministerio del gobierno y su hija. Asimismo, al menos cinco personas estaban en cuidados intensiivos en el hospital y dos de ellas en estado crítico.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por el ataque explosivo en Estambul. Asimismo, extendió sus condolencias al pueblo y Gobierno turcos, así como a familiares de las víctimas. Por último, condenó cualquier acto de violencia.

Ante la pérdida de vidas humanas y el desastre en la avenida, diversos líderes mundiales enviaron sus condolencias al pueblo turco.

Con información de Reuters.