Explosión química en fábrica deja 10 muertos y 22 heridos en la India

Este sábado, una explosión química en una fábrica de productos electrónicos dejó 10 muertos y 22 heridos en el distrito de Hapur, al norte de India, según los reportes de la policía local.

El accidente sucedió en una instalación en Dhaulana, a 60 kilómetros de la capital de la India, de acuerdo con el portavoz de las autoridades de Nueva Delhi, Surendra Singh.

"La empresa estaba registrada para fabricar equipos electrónicos y ahora se está investigando qué productos químicos se estaban utilizando", señaló Singh.

Policía de la India inició con la investigación de la explosión

Por su parte, el oficial superior de policía Pravin Kumar aseguró que luego de la explosión en una de las calderas de la fábrica, se produjo un incendio, mismo que fue controlado.

Asimismo, informó que los heridos fueron trasladados a hospitales, donde permanecen en estado crítico.

Por el momento, continúan las investigaciones para conocer la causa de la explosión.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que una explosión de esa magnitud se produce en la India, de hecho, son más comunes de lo que parece y se atribuyen a la falta de cumplimiento con las normas de seguridad, así como a inspecciones por parte de las autoridades gubernamentales.

Families of victims of a chemical-factory blast that killed at least 10 people in India’s Hapur district mourned as they gathered at the scene of the explosion pic.twitter.com/TVs2nK7Ecf — Reuters (@Reuters) June 5, 2022

Familias buscan desesperadamente a trabajadores de la fábrica

De igual forma, familiares de los 10 muertos en la explosión química en la fábrica al norte de India, acudieron a las instalaciones para buscar a sus seres queridos; sin embargo, no todos han tenido éxito. Tal fue el caso de Nishan, padre de una de las víctimas.

‘’Ayer en la tarde supimos sobre el accidente. Vinimos y buscamos en toda la fábrica, pero no pudimos encontrarlo en ninguna parte (su hijo). Fuimos a Dasna, pero no obtuvimos información acerca de él. Fuimos al hospital en Ghaziabad y luego a Delhi y Hapur, pero no había nadie con su nombre.’, denunció.

Asimismo, un abuelo lamentó a sus muertos afuera del lugar, se trataba de su nieto y la esposa de éste, ambos trabajadores de la fábrica.