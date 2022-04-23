Explosión en mezquita de Afganistán deja 33 muertos

Al menos 33 muertos y 43 heridos, dejó una explosión en una mezquita en la provincia de Kunduz, en el norte de Afganistán, informaron los talibanes este viernes.

''El incidente que ocurrió dentro de la mezquita 'Se Dukan' de Mazar-e-Sharif fue realmente desgarrador, estaba en el mercado y llegué al sitio lo más rápido que pude, desafortunadamente, el número de víctimas y heridos es más que nuestras expectativas”, contó un testigo a la agencia Reuters.

Entre las víctimas hay varios niños, informó Zabihullah Mujaih, portavoz del gobierno talibán, quien condenó el ataque contra la mezquita cuando varias personas se encontraban en el lugar rezando.

۱/۲- په خواشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې نن مازدیګر دکندز امام صاحب ولسوالۍ په یوه مسجد کې چاودنه شوې.

۳۳ ولسي خلک چې ماشومان هم پکې دي شهیدان او ۴۳ تنه نور ټپیان شوي دي.

موږ دغه جنایت غندو، شهیدانو ته جنت الفردوس او ټپیانو ته عاجله شفا غواړو او له غم ځپلو سره ژوره خواخوږي ښیو. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) April 22, 2022

“Condenamos este crimen, deseamos el paraíso a los mártires y la pronta recuperación a los heridos. Expresamos nuestras más profundas condolencias a los dolientes”, informó el portavoz afgano.

Añadió que las autoridades de Afganistán ya trabajan para dar con los responsables de la explosión y "castigarlos”.

"Los perpetradores de estos crímenes pronto serán capturados y castigados por sus malas acciones", escribió el portavoz en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Además, los talibanes aseguraron que todo está bajo control desde que tomaron el poder en agosto, a pesar de que en los últimos días se registró una ola de atentados en Afganistán con varios muertos.

Estados islámico se atribuye explosión en Afganistán

El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque a la mezquita en la provincia de Kunduz, según informaron mediante comunicado compartido a través del canal Telegram del grupo.

Las explosiones ocurrieron durante el mes sagrado islámico del Ramadán y dos días después de que las explosiones destrozaran una escuela secundaria en un área predominantemente chiíta Hazara en el oeste de Kabul, matando al menos a seis.

Las explosiones ocurrieron en Dasht-i-Barchi, una zona donde habitan muchas personas de la comunidad chiíta hazara, una minoría étnica y religiosa que frecuentemente es atacada por grupos sunitas, incluido el Estado Islámico.