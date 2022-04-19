Explosiones en una escuela de Kabul dejan 6 muertos

Este martes se registraron tres explosiones en una escuela secundaria de Kabul, que dejó un saldo de al menos seis muertos y varios niños heridos, informaron funcionarios de seguridad y salud de Afganistán.

Las explosiones ocurrieron en Dasht-i-Barchi, una zona donde habitan muchas personas de la comunidad chiíta hazara, una minoría étnica y religiosa que frecuentemente es atacada por grupos sunitas, incluido el Estado Islámico.

Khalud Zadran, portavoz del jefe de la policía de Kabul, confirmó que derivado de las tres explosiones hay seis muertos y 11 heridos, por lo que iniciaron una investigación para esclarecer el motivo de las tres explosiones en una escuela.

به اساس آمار ابتدایی در سلسله انفجارهای صبح امروز که در مربوطاتی حوزه ١٨ در دروازه ورودی مکتب شهید عبدالرحیم به وقوع پیوست ۶ از هموطنان شهید و ۱۱ تن دیګر زخمی شدند.



نیروهای امنیتی فعلا در ساحه حضور دارند و درباره وقوع حمله تحقیقات آغاز شده است. — Khalid Zadran (@khalidzadran01) April 19, 2022

“Según estadísticas preliminares, en la serie de explosiones que tuvo lugar esta mañana en el portón de entrada de la escuela Mártir Abdul Rahim en la zona del Distrito 6, 6 de nuestros compatriotas fueron martirizados y otros 11 resultaron heridos”, compartió Zadran en su cuenta de Twitter.

Un residente de Kabul narró para la agencia Reuters que cuando llegó a su casa vio cómo las personas llevaban cargando a las víctimas de las explosiones en una escuela de Kabul a hospitales.

“Estaba en el trabajo, mi familia me llamó, estaban llorando y me dijeron que había una explosión de una bomba al lado de nuestra casa. Dejé mi trabajo y llegué a casa a toda prisa, y vi a la multitud cerca de mi casa, la gente llevaba a las víctimas y otros heridos”, dijo un residente que vivía cerca del lugar de la explosión, Ahmad Shah.

No hay responsables por la explosiones en una escuela de Kabul

Por el momento, ningún grupo terrorista se ha adjudicado el ataque contra una escuela de Kabul que causó tres explosiones y dejó al menos seis muertos y once heridos que se encuentran en un hospital para recibir atención médica.

Tres explosiones han sacudido centros educativos de la minoría chií hazara en Kabul, la capital de Afganistán, dejando varios “muertos y heridos”… se manejan 2 cifras por varios medios: unos hablan de 7 muertos…. Otros de 30 niños fallecidos… pic.twitter.com/1ZGN8uvt6n — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) April 19, 2022

Por su parte, los talibanes dicen que han asegurado el país desde que tomaron el poder en agosto, pero funcionarios y analistas internacionales dicen que el riesgo de un resurgimiento de la militancia permanece y el grupo militante Estado Islámico se ha adjudicado varios ataques importantes.

